Drusere får milliondusør etter å ha funnet savnet israelsk soldat

Den 20 år gamle soldaten Majdi Halabi forsvant sporløst i 2005 da han skulle haike fra hjemlandsbyen Daliyat al-Karmel nord i Israel til militærforlegningen i Haifa der han var stasjonert. Hva som skjedde med den unge druseren er aldri fastslått, til tross for omfattende etterforskning og leting.

Born to Freedom-stiftelsen, som på den tiden jobbet med å spore opp savnede israelske soldater, utlovet i 2007 på vegne av regjeringen en belønning på 10 millioner dollar – nærmere 90 millioner kroner – til den eller de som kunne bidra med opplysninger som førte til at Halabi ble funnet.

I oktober 2012 ble den savnede soldaten funnet av tre drusere som ryddet skogbunnen etter en stor brann utenfor landsbyen Isfiya ved foten av Karmelfjellet. Ved siden av levningene ble det funnet en kniv. Den ene av dem som fant ham, var barndomsvennen Ibrahim Kozly, som sammen med de to andre skogsarbeiderne gjorde krav på belønningen etter at en DNA-test hadde fastslått at det var Halabi.

Nektet

Den israelske stat nektet imidlertid å utbetale dusøren som var utlovet, og begrunnet dette med at de tre mennene ikke visste at det var den savnede soldaten de fant, og at han ble funnet ved en tilfeldighet.

De tre mennene, som er i familie med hverandre, saksøkte den israelske stat med krav om å få den utlovede belønningen, men i juni 2016 avviste en domstol i Haifa kravet med samme begrunnelse.

I 2018 tilbød mennene den israelske stat et forlik om redusert belønning på 19 millioner kroner, men tilbudet ble avvist av statsminister Benjamin Netanyahus regjering. Saken ble deretter anket inn for israelsk høyesterett, som denne uka ga de tre mennene medhold og fastslår at staten må utbetale hele dusøren som opprinnelig ble lovet, skriver den israelske avisen Haaretz.

Uvesentlig

At levningene av den savnede soldaten ble funnet ved en tilfeldighet, og at de tre mennene ikke visste hvem det var de fant, er helt uvesentlig, mener to av de tre dommerne som behandlet saken, Neal Hendel og George Karra.

– Staten har en særlig forpliktelse til å opptre redelig, ikke bare i prinsippet, men også i praksis, slår Hendel fast.

Den tredje dommeren som behandlet saken, Isaac Amit, var imidlertid uenig og mente at de tre mennene ikke hadde krav på utbetaling. Amit viste til at Born to Freedom ikke lenger er aktiv, og at det derfor heller ikke er mulig å rette noe krav om dusør til stiftelsen.

– Jeg bryr meg ikke om hvor mye de får, men jeg vil vite hva som skjedde med sønnen min. Jeg får verken svar fra politiet eller sikkerhetstjenesten Shin Bet, sier Halabis far Nazmi Halabi.