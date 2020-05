Folk demonstrerer i over 30 amerikanske byer, etter at afroamerikanske George Floyd døde i Minneapolis mandag 25. mai. Floyd ble lagt i bakken av en politipatrulje, som hadde rykket ut etter en melding om pengeforfalskning. En av betjentene holdt kneet sitt på Floyds nakke i over åtte minutter.

Demonstrasjonene har fått alvolige konsekvenser flere steder. I Detroit døde en 19 år gammel mann på sykehus etter å ha blitt skutt under en demonstrasjon.

Politiet sier at de ikke har avfyrt skudd mot demonstrantene. Skuddene skal ifølge politiet ha kommet fra en Dodge Durango, en stor firehjulstrekker, i 23.30-tiden fredag kveld. Ingen er pågrepet for drapet.

I Oakland i California er en politibetjent død etter å ha fått skuddskader i forbindelse med demonstrasjoner. En annen politibetjent ble skadet. 7500 personer skal ha deltatt i demonstrasjonene.

I Atlanta i Georgia er CNNs hovedkvarters inngangsparti vandalisert. Dører og vinduer er knust, det er kastet røykbomber og skutt fyrverkeri inn i bygningen. En politimann skal være stukket med en ukjent gjenstand. Det er ikke kjent hvorfor demonstrantene angrep TV-stasjonen.

Ben Gray / Atlanta Journal-Constitution

Demonstrerte ved Det hvite hus - Trump truer med soldater

Det hvite hus i Washington D.C. er stengt ned grunnet store demonstrasjoner utenfor. Natt til lørdag skal de ha vært flere sammenstøtt mellom demonstranter og secret service-agenter, melder CNN i sin liveblogg om protestene.

President Trump har truet med å sende militærpoliti til Minneapolis, melder AP. Militærpolitiet har ikke vært satt inn ved slike hendelser i USA siden 1991, da det oppsto opptøyer etter at afroamerikanske Rodney King ble utsatt for politivold.

– Dersom presidenten reagerer slik, vil det bety en betydelig eskalering, sier Washington-advokaten Brad Moss, som er spesialist i nasjonal sikkerhet, til AP.

Hæren i California og New York skal ha fått beskjed om å være i beredskap og kunne rykke ut på fire timers varsel.

Rundt 50 personer er arrestert i Minneapolis, melder CNN lørdag formiddag. Guvernør Tim Walz har kalt situasjonen «utrolig farlig», og det er innført portforbud i helgen. Det er meldt om plyndring flere steder, og både postkontor, biler, en bank og en restaurant har vært satt i fyr.

Fakta: I disse byene er det demonstrasjoner California: Los Angeles, Bakersfield, Sacramento, San Jose, Oakland, San Francisco Colorado: Denver Georgia: Atlanta Illinois: Chicago Iowa: Des Moines Indiana: Indianapolis, Fort Wayne Kentucky: Louisville (knyttet til dødsfallet til Breonna Taylor), Bowling Green Louisiana: New Orleans Nebraska: Lincoln New York: New York City Massachusetts: Boston Michigan: Detroit Minnesota: Minneapolis Missouri: Kansas City Nevada: Las Vegas North Carolina: Charlotte Ohio: Columbus, Cincinnati, Canton Oregon: Portland Texas: Dallas, Houston Virginia: Richmond Washington: Seattle Wisconsin: Milwaukee Washington, DC Kilde: CNN

Unntakstilstand, branner og skudd

Også mange andre delstater og byer i USA er preget av dramatiske hendelser de siste dagene:

I Portland i Oregon er det innført portforbud. Politiet har truet demonstrantene og bedt dem dra hjem. "Spre dere nå, ellers vil dere bli utsatt for gass, prosjektiler og andre tiltak", sa politiet lørdag morgen, ifølge CNN.

I Oakland i Californoa kjørte en SUV inn i den rasende folkemengden, mens politiet brukte tåregass og sjokkgranater for å spre de aggressive demonstrantene. Fredag kveld ble highway 101 i San José blokkert av demonstranter

I Houston i Texas er nær 200 mennesker arrestert etter demonstrasjonene fredag, melder CNN.

Christian Monterrosa / AP

I Lincoln i Nebraska fortsetter demonstrasjonene lørdag morgen. Også her har politiet arrestert folk og sier at demonstrasjonene ikke lenger er fredelige.

Sentrum av Phoenix i Arizona beskrives av politiet som «ødelagt» etter demonstrasjonene.

I New York ble politibiler satt i brann og både politifolk og demonstranter ble skadet. Flere titall personer skal være arrestert, ifølge politiet, som sier størstedelen av hendelsene og skadene skjedde mellom Manhattan og Brooklyn. Borgermester Bill de Blasio har lovet full gransking og sagt at «vi vil aldri se en slik natt igjen».

I Louisville skjøt en politimann mot en reporter fra TV-stasjonen Wawe 3. Ifølge politiet ble det brukt peppersprayprosjektiler.

Les også: Ahmaud Arbery var på joggetur da han ble skutt av to hvite menn. Drapet har satt ny fyr på rasismedebatten i USA.

Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Trump skylder på demokratene

USAs president Donald Trump har kondolert Floyds familie, men bruker også anledningen til å drive valgkamp. Han har videreformidlet en Twitter-melding der det påpekes at en rekke ledende verv i byen Minneapolis og delstaten Minnesota innehas av demokrater:

Ny video med tre politimenn

Videoen av hendelsen som hittil har vært delt mest, viser hvordan den hvite politibetjenten Derek Chauvin presser kneet sitt mot George Floyds hals. Floyd sier flere ganger at han ikke får puste.

Nå spres en ny video, som ifølge CNN viser ytterligere to politifolk som kneler på Floyd, mens den fjerde politibetjenten ser på.

Ifølge NBC News presset Chauvin Floyds nakke mot bakken med kneet sitt i åtte minutter.

CNN har ikke fått kontakt med personen som filmet videoen eller fått kommentarer fra pårørende eller representanter for parter i saken.

Derek Chauvin er nå siktet for uaktsomt drap. Demonstrantene og Floyds etterlatte skal ha krevd at tiltalen endres til overlagt drap, og at også de tre andre politibetjentene siktes.

Chauvins kone skal sagt at hun vil skilles, melder CNN.

Christian Monterrosa / FR171731 AP

18 tidligere klager mot betjenten

Ifølge politiet i Minneapolis er det mottatt 18 tidligere klager mot politibetjenten Derek Chauvin. De har ikke opplyst innholdet i disse klagene gikk ut på, ifølge CNN.

To av klagene har resultert i disiplinærstraff.

De tre andre betjentene som deltok i pågripelsen av Floyd har blitt avskjedighet fra i politiet.

Den ene av dem hadde fått seks klager mot seg, og den ene klagen er fortsatt under etterforskning. De fem andre klagene er henlagt, uten disiplinære tiltak.

Les også: Politimannen pågrepet og siktet for drapet