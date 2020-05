Det er ikke godt å si hvem som avla den ene «nei»-stemmen i Folkets store sal i Beijing i går. Eller hvorfor.

Kanskje var det noen som trykket på feil knapp ved et uhell. Kanskje ønsket partiledelsen å unngå et enstemmig resultat for å skape et inntrykk av at Beijings lovgivende forsamling er noe annet enn hva det er – nemlig det allmektige kommunistpartiets forlengede arm.