Rettssaken mot Netanyahu helt i det blå

Netanyahus måtte motvillig møte opp i rettslokalet da saken mot ham åpnet søndag, og han benyttet anledningen til å lange ut mot politi og påtalemyndighet.

– Hensikten er å styrte en sterk, høyreorientert statsminister, tordnet han.

– Politiet og påtalemyndigheten har sluttet rekke med venstreorienterte journalister og sydd sammen en sak basert på fabrikkerte anklager og vrangforestillinger mot meg. Men jeg er ingen puddel, sa Netanyahu.

Den israelske statsministerens forsvarere hevdet deretter at de behøvde mer tid til å sette seg inn i grunnlaget for tiltalen, som lyder på korrupsjon og tillitsbrudd.

Kjent lenge

Anklagene mot Netanyahu har vært kjent lenge, og forsvarerne fikk oversendt tusenvis av dokumentsider alt i februar i fjor.

Noen måneder senere fikk de nok et lass med dokumentasjon fra påtalemyndigheten, og ifølge Jerusalem Post skal det dreie seg om 20.000 dokumentsider bare for ett av de tre tiltalepunktene.

Tiltalen ble forkynt i oktober i fjor, og da ble det også holdt en flere uker lang høring der grunnlaget ble gjennomgått. Netanyahu var ikke selv til stede, men sendte ti advokater.

Trekker ut tiden

Under søndagens rettsmøte krevde forsvarerne likevel utsettelse, og fikk dommernes medhold. Neste rettsmøte er berammet 19. juli.

Netanyahu selv trenger da ikke selv å stille i retten, og advokatene hans har gjort det klart at de vil gjøre sitt ytterste for å få hele saken henlagt.

Tautrekkingen ventes å ta flere uker, før det eventuelt vil bli fastsatt om og når vitner skal innkalles.

– Som forsvarerne selv har indikert, de trekker ut tiden og forsøker å utsette det uunngåelige så lenge som mulig, konstaterer Yossi Verter i avisa Haaretz.

Skjør samlingsregjering

– Hva betyr dette? At vi kan vedde på at det kommer et nytt valg før det faller dom i saken, mener Yonah Jeremy Bob i avisa Jerusalem Post.

Netanyahu leder nå en skjør samlingsregjering sammen med sin tidligere rival Benny Gantz, som etter avtalen skal overta statsministerstolen i november 2021. Om regjeringen lever så lenge, er høyst uklart.

– Men så lenge Gantz er innelåst i Netanyahu-regjeringen, reduseres motstanden mot sistnevntes korrupsjon. Det er nøyaktig dette statsministeren har regnet ut, tror Bob.