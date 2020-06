Demonstrantene bar masker og forsøkte å holde en meters avstand, slik myndighetene hadde bedt om.

Storbritannias statsminister Boris Johnson fordømmer hendelsene som førte til George Floyds død, men svarte ikke på om han har tatt opp saken med Donald Trump.

– Jeg synes det som skjedde i USA, var frastøtende og utilgivelig, sa Johnson i det britiske parlamentet.

Kirsty Wigglesworth / AP

Men mange av de tusener av demonstranter som nå samler seg i Londons gater viser til at problemet med rasisme i politiet og ellers i samfunnet, ikke bare er et amerikansk problem. Det finnes også på britisk jord. Slagordene var de samme her som i demonstrasjoner ellers verden over: «No justice – No Peace.»

Jones en 24 år gammel student kom til London som liten fra Sør-Afrika.

Han forteller til nyhetsbyrået Reuters at rasisme er systematisk over hele verden.

– Dette handler ikke bare om at noen dør. Vi lever liv der vi på en uhyggelig måte er klar over vår rase, sier han blant annet.

Johnson: Bør være fredelig

Statsministeren sier at han støtter at folk har demonstrert, men legger til at det kunne foregått mer fredelig. Johnson svarte ikke da han ble stilt spørsmål om han har snakket med Donald Trump om hendelsen.

Over hele verden er det «Black Lives Matters» demonstrasjoner. Noen steder utvikler disse seg til voldelige sammenstøt mellom demonstranter og politi. Det skjedde for eksempel tirsdag kveld med en i utgangspunktet fredelig demonstrasjon i Paris.

Les også: 27 stater i USA bruker nasjonalgarden mot demonstranter

46 år gamle afroamerikaneren George Floyd døde forrige uke under en pågripelse i Minneapolis, en hendelse som har ført til store demonstrasjoner i USA. Det har også vært demonstrasjoner i andre land, blant annet i London onsdag.

Politisjefer over hele Storbritannia kom onsdag med en uttalelse om dødsfallet, der også de fordømte hendelsen. De krever rettferdighet og at skyldige holdes ansvarlig.

– Vi står sammen med alle over hele verden som er forferdet over måten George Floyd mistet livet på, heter det i uttalelsen.

De legger til at de også er forferdet over volden og ødeleggelsene i mange amerikanske byer etter hendelsen.