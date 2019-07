Siden 1988 har Japan drevet det de kalte forskningsfangst, selv om kritikere mente at det dreide seg om fordekt kommersiell fangst siden mye av fangsten til slutt endte opp i restauranter og butikker.

Hvalfangsten har vært en diplomatisk hodepine for Japan, og etter at Japan i fjor trakk seg ut den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC, er banen igjen klar for åpen kommersiell fangst.

Beslutningen vil utvilsomt utløse sterk kritikk fra miljøvernorganisasjoner og land der hvalfangst er tabu, men den gir grunn til feiring blant japanske tradisjonalister som ser på hvalfangsten som en historisk tradisjon.

Japan har drevet hvalfangst i århundrer, og hvalkjøtt har alltid vært en viktig kilde for proteiner for japanerne. Men forbruket av hvalkjøtt har falt kraftig de siste tiårene.

Hvalbåtene som gikk ut mandag fra Shimonoseki og Kushiro, vil holde seg i japansk territorialfarvann og inntil videre ikke gå ned til Sørishavet ved Antarktis, der den såkalte forskningsfangsten ble drevet til store protester fra Greenpeace og andre miljøorganisasjoner.