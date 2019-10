– Jeg tror det kan slå uheldig ut for Biden. Saken begynte å få oppmerksomhet i politiske kretser i sommer. Nå får den langt mer oppmerksomhet i media, også. Det er det som er Trumps metode – å så tvil om hva hans motstandere har gjort eller ikke har gjort, sier USA-kommentator Eirik Bergesen.

Tirsdag i forrige uke ble det klart at demokratenes leder Nancy Pelosi åpner for å undersøke om det er grunnlag for å stille president Donald Trump for riksrett.