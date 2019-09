Tirsdagens fordømmelse fant sted i forbindelse med FNs hovedforsamling i New York, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Også Nederland, Storbritannia, Canada og Tyskland er på listen.

– Vi inviterer andre til å slutte seg til det internasjonale initiativet for å kreve en stans på Kinas forferdelige undertrykkelse, sier USAs viseutenriksminister John Sullivan.

Det bor 12 millioner muslimer i Xinjiang, og minoritetene i provinsen sier at de blir forfulgt av hankineserne, som er den dominerende etniske gruppen i Kina. Det anslås at over 1 million mennesker i Xinjiang som tilhører den muslimske uigur-minoriteten, er plassert i interneringsleirer.

Det er omfattende kameraovervåking i regionen, og kontrollposter der politiet stanser uigurer for ID-testing.