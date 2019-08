Fredag ettermiddag er en mann på vei til fredagsbønn i Berlin i Tyskland.

Han går gjennom parken Tiergarten. Det er midt på dagen, og i gangavstand ligger både Riksdagsbygningen og kanslerbygningen.

En syklist kommer tett innpå mannen og skyter ham med pistol – først i ryggen, deretter i hodet. Vitner beskriver hendelsen som en «ren likvidering» og forteller videre:

Gjerningspersonen river av seg en parykken og kaster sykkelen og våpenet i elven. Han setter kursen mot en moped som står klar, men han kommer ikke langt. Vitner har allerede ringt politiet, og en mann blir etter kort tid anholdt. Dykkere finner både våpen og sykkel i elven.

Hva i alle dager var det som skjedde denne fredagen i hjertet av Tyskland og Europa?

Tror på leiemord

– Det tok litt tid før tyske medier skjønte hva som hadde skjedd. Men det er mye som tyder på at Tyskland nå har fått sitt første leiemord på en tsjetsjener i eksil, skriver den tyske avisen Deutsche Welle.

Tysk politi har gått bredt ut i etterforskningen av drapet, men skal ifølge tyske medier ha utelukket at mordet dreier seg om narkotikahandel eller en personlig vendetta.

Der Spiegel siterer kilder tett på etterforskningen som sier at hovedteorien er at dette var et bestilt drap.

Tyske myndigheter følger nøye med på saken, som kan ha « enorm politisk sprengkraft», skriver Der Spiegel.

Sto på terrorliste

Det er særlig informasjon om bakgrunn til offer og gjerningsperson som gjør at man nå tror at et leiemord har funnet sted.

Offeret er en 40 år gammel tsjetsjener. Han har imidlertid et georgisk pass med et georgisk navn: Zelimkhan Khangoshvili.

Han har en fortid som feltkommandør under den andre Tsjetsjenia-krigen der han kjempet under forskjellige krigsherrer med 60 menn under sin kommando.

Denne informasjonen kommer frem i et brev fra Ekkehard Maaß, direktør for den tysk-kaukasiske organisasjonen i Tyskland, til det føderale kontoret for migrasjon og flyktninger. Brevet har Deutsche Welle fått tak i.

Allerede i 2002 skal Zemlikhan ha blitt satt på en russisk terrorliste, med antatte bånd til Al-Qaida.

Overlevde attentat

I 2008 skal tsjetsjeneren ha mobilisert rundt 200 frivillige til å kjempe mot Russland i Georgia-krigen. Videre skal han ha fortsatt samarbeidet med georgiske myndigheter før han i 2015 ble forsøkt drept i Tbilisi. Bilen hans ble beskutt åtte ganger, men han overlevde.

I 2016 søkte han asyl i Tyskland.

På sin Facebook-side har Zemlikhan lagt ut et bilde der han poserer foran det tsjetsjenske flagget, ifølge Radio Svaboda.

Peker på Russland

Det kommer stadig ut mer informasjonen om den antatte gjerningspersonen. Her peker flere piler mot Russland:

Han skal være fra Sibir i Russland og gå under navnet Vadim Sergejevitsj, ifølge den tyske avisen Bild.

Han skal ha ankommet Berlin fra Moskva kort tid før drapet.

Det skal ha være funnet store summer penger på rommet han leide, ifølge Süddeutsche Zeitung and Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Lignende saker

Informasjonen gjør at både tyske og russiske medier trekker paralleller til andre lignende saker, som drapet på Umar Israilov i Wien i 2009.

Israilov var den tidligere livvakten til den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov.

En nyere sak er nervegiftangrepet på Sergej og Julia Skripal i Salisbury i fjor. Da plasserte den britiske regjeringen skylden hos Russland og fikk støtte fra en rekke vestlige land. Russerne benektet imidlertid all skyld.

