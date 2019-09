Nytt Taliban-angrep i Afghanistan

Talsmann Jawed Basharat for politiet i Baghlan opplyser at Taliban utfører et angrep på Puli Khumri. Han sier at skuddveksling pågår i provinsens hovedstad søndag.

Angrepet skjer dagen etter at Taliban iverksatte et massivt angrep på Kunduz, en av Afghanistans største byer. Minst 15 mennesker er drept og 75 såret, opplyser myndighetene.

Angrepene finner sted samtidig som Taliban sitter i forhandlinger med USA om en slutt på den lengste krigen USA har vært involvert i. USAs utsending til samtalene, Zalmay Khalilzad, varslet lørdag Taliban at slike angrep må ta slutt.