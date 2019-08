Delstaten Oklahoma er tilkjent 572.102.028 dollar – omtrent 5,1 milliarder kroner – fra legemiddelfirmaet Johnson & Johnson. Dette er den første store avgjørelsen i det som kalles USAs opioid-krise. Andre bransjegiganter, som Purdue og Teva, var også saksøkt, men inngikk forlik.

Startskudd for andre saker

Ifølge dommen, som blir anket, ble det bevist at selskapet drev en massiv og villedende markedsføring av sine smertemedikamenter – særlig et smertelindrende plaster.

Saken markerer et slags startskudd for et skred av juridiske prosesser. Over 40 delstater har foreløpig forberedt egne saker i delstatsdomstolene. I tillegg har over 2000 byer, fylker og urfolksstammer forberedt et føderalt søksmål.

Sue Ogrocki, AP/NTB scanpix

Fakta: Opioid-krisen Opioid-krisen har satt sitt preg på USA i hele dette årtusenet. Siden 1999 har overforbruket av smertestillende opioider resultert i over 400.000 overdosedødsfall. Den årlige kostnaden ved epidemien er anslått til 500 milliarder dollar. Det inkluderer tapt produktivitet, ambulanseutrykninger, behandling i fengsler og kostnader ved å ta vare på foreldreløse barn. Kilder: Center for Disease Control and Prevention/The White House Council of Economic Advisers

Hundretusener av telefonsamtaler

Og nå er altså et legemiddelfirma for første gang holdt ansvarlig for epidemien. Dommer Thad Balkman, en republikansk politiker, jurist og mormonprest, har i 33 dager hørt på 42 vitner og saumfart 874 innleverte bevis.

Han mener selskapene iverksatte en større kampanje over to tiår.

I brosjyrer, plakater, artikler og hundretusener av telefonsamtaler med leger var budskapet at «smerte er underbehandlet». I tillegg ble det hevdet at «risikoen for misbruk er liten» hvis man foreskriver opioider for kroniske smerter.

Babyer med abstinenser

Resultatene av kampanjen var oppsiktsvekkende. Dommen tar for seg konsekvensene i Oklahoma:

I 2015 ble det skrevet resept på 326 millioner piller, tilsvarende 110 til hver voksne innbygger.

Fra 2011 til 2015 døde 2100 av opioid-overdose.

Nesten hver tyvende baby blir født med abstinenser.

Sue Ogrocki, AP/NTB scanpix

Hadde med lunsj og snacks

Dommen tar for seg hvordan firmaet markedsførte opioider overfor leger, farmasøyter og annet helsepersonell gjennom hele yrkesløpet fra de var under utdanning.

Og selgerne ringte ikke bare legene hundretusener av ganger. Ifølge dommen møtte de opp på legekontorene med frokost, lunsj, kaffe og snacks.

De argumenterte blant annet med at akutt smerte ville bli kronisk smerte hvis den ikke ble behandlet.

Fakta: Hva er opioider En vanedannende type stoffer som blokkerer smertesignaler fra kroppen til hjernen. De omfatter både reseptbelagte midler som eksempelvis Vicodin, OxyContin og ulovlige stoffer som heroin. Inntil 1990-tallet ble de foreskrevet til kreftsyke, døende pasienter eller til pasienter med smerter kort tid etter kirurgi. På 1990-tallet ble det et press om bedre smertebehandling, og opioider ble ansett som en del av løsningen. Kilde: Associated Press

«Pseudo-avhengighet»

Enkelte leger kunne etter hvert være urolige fordi pasienter viste tegn på avhengighet. For eksempel kom pasienten tilbake til legen lenge før den forrige resepten skulle vært brukt opp, eller de ville ha stadig større doser.

I slike tilfeller brukte legemiddelselgerne begrepet «pseudo-avhengighet». Nei, pasientene var ikke egentlig avhengige. De led bare av underbehandlet smerte. Løsningen var å skrive ut mer smertestillende, mente legemiddelfirmaet.

Dette budskapet ble blant annet fremmet på en egen nettside kalt «Ansvarlig foreskriving».

Satset på enkelte leger

I tillegg sponset selskapet en rekke interesseorganisasjoner som kjempet for bedre behandling av pasienter med kroniske smerter.

Dommeren mener det også er ført bevis for at selskapet hadde en strategi med å satse på leger som foreskrev mye opioider, inkludert leger som var innmeldt til helsemyndighetene eller anmeldt til politiet for sin praksis.

Jessica Hill, AP/NTB scanpix

Aksjekursen gikk opp

Johnson & Johnson varsler anke i saken. Ifølge selskapet er dommen dårlig fundert og har hverken støtte i lovgivningen eller sakens fakta.

Selskapets advokater mener de har fulgt, ikke brutt, loven.

– Vi erkjenner at opioidkrisen er et uhyre komplekst offentlig helsespørsmål, og vi har stor sympati for alle berørte, sier Michael Ullmann på vegne av selskapet.

Selskapet regner med at ankesaken kan komme opp neste år. Aksjemarkedet hadde ventet at beløpet skulle bli høyere og tok lett på dommen. Selskapets aksjer steg med 2 prosentpoeng mandag kveld.

Gruppesøksmål i oktober

Den neste store saken som kommer opp, er et gruppesøksmål. Omtrent 2000 av 2500 saksøkere i hele USA er blitt en del av denne saken. Dommer Dan Polster forsøker å få partene til å inngå forlik. Skjer ikke det, vil bransjens og pårørendes øyne være rettet mot rettssalen i Cleveland i Ohio i slutten av oktober.

Oklahomas statsadvokat Mike Hunter har etter sin seier kalt avgjørelsen mot Johnson & Johnson et veikart for de andre sakene. Han krevde imidlertid 17 milliarder dollar for å dekke statens kostnader med epidemien, men fikk av dommeren kun dekket delstatens kostnader med epidemien for ett år: 572 millioner dollar.

Kan koste 38 milliarder årlig

Joe Rice er en av advokatene som representerer flere kommuner i Ohio-saken. Han sier til nyhetsbyrået Reuters at hvis man tar utgangspunkt i Oklahoma-dommen, kan en nasjonal erstatning komme opp i 38 milliarder dollar årlig. Det tilsvarer omtrent 340 milliarder kroner – et fjerdedels norsk statsbudsjett.

– Hadde jeg vært i den farmasøytiske industrien, ville jeg begynt å tenke lenge og hardt på hva min andel av de årlige utbetalingene vil bli, sier han.