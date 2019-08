Den kalles et «flytende Tsjernobyl». I Russland representerer det flytende atomkraftverket noe helt annet.

Ved første øyekast kan det ligne et cruiseskip med de russiske fargene hvitt, blått og rødt. Det bemannes av 86 mennesker og har et svømmebasseng, to badstuer, et treningsstudio, en bar og et røykerom.

Men Akademik Lomonosov er langt ifra noe vanlig cruiseskip. Det tok 13 år å bygge det seks etasjer høye flytende atomkraftverket. Det har en 140 meter lang plattform med to atomreaktorer.

Og det er en av juvelene i det russiske atomenergibyrået Rosatoms planer for fremtiden.

– Dette unike, flytende atomkraftverket er en utstilling for nye, potensielle utenlandske kjøpere, sier Vitalij Trutnev ved Rosatom i en pressemelding.

Russiske myndigheter ser for seg at flytende atomkraftverk kan selges til steder i «Afrika, Latin-Amerika og Asia». Og nå reiser det flytende atomkraftverket på en av verdens lengste PR-turer.

Nesten 5000 kilometer

Fredag la nemlig Akademik Lomonosov ut fra havnen i Murmansk, nordvest i Russland. Det skal reise i underkant av 5000 kilometer østover til Tsjukotka, før den til slutt ender opp i Pevek i Øst-Sibir.

Pevek er Russlands nordligste by, og Akademik Lomonosov blir da det nordligste atomkraftverket i verden.

Men før det skjer, må det tilbakelegge en av verdens tøffeste sjøruter – Nord-øst-passasjen på nordsiden av Russland.

Vestlig presse har kalt Akademik Lomonosov for et «flytende Tsjernobyl» og «kjernefysisk Titanic». Det er kallenavn som spiller på tidligere katastrofer og frykten for en atomulykke.

Miljøvernere er svært skeptiske til at det flytende atomkraftverket skal flyttes i dette farvannet:

– Et flytende atomkraftverk er mer utsatt og sårbart for eksterne trusler som naturkatastrofer. Hendelsen i Fukushima i 2011 viser at det til og med er vanskelig å sikre atomkraftverk som ligger ved kysten, sier Konstantin Fomin fra Greenpeace i Russland til den russiske avisen Vedomosti.

Bekymringen for en atomulykke er neppe mindre etter rakettulykken nordvest i Russland som tok livet av syv mennesker. Ulykken 8. august førte til at radioaktiv stråling ble målt til opptil 16 ganger høyere enn normalt. I Finnmark målte man også en økning i radioaktivitet.

– Store problemer

Russiske myndigheter har imidlertid knyttet enorme forventninger til denne ruten. I juli la det russiske samferdselsdepartementet frem en prognose der de spår en voldsom vekst i godstrafikken innen 2024.

Flere er imidlertid kritisk til den voldsomme optimismen, blant annet den norske utenriksministeren Ine Marie Eriksen Søreide (H). Hun er sitert i de fleste store russiske medier denne uken på at Den nordlige sjøruten (NSR) har store problemer på nesten alle områder:

«Det gjelder alt fra søk og redning til infrastruktur og et vanskelig klima. Det gjør det vanskeligere å gjøre denne ruten om til en kommersiell suksess», sier hun.

Helene Skjeggestad er Aftenpostens korrespondent i Russland.

