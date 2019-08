NASA gransker første mulige lovbrudd i verdensrommet

Anne McClain er anklaget for identitetstyveri og for å ha fått tilgang til ekskonas bankkonto uten tillatelse, ifølge avisa. Astronauten befant seg da i verdensrommet under en ferd på den internasjonale romstasjonen.

Ekskona klaget saken inn til forbrukervernmyndigheten Federal Trade Commission (FTC) tidligere i år, mens også NASAs generalinspektør har mottatt en klage. Astronautens advokat avviser at klienten har gjort noe galt.

McClain ble et kjent navn da hun returnerte til jorden i juni etter å ha blitt en av to kvinner utvalgt til en historisk romvandring bestående kun av kvinner. NASA droppet imidlertid planene som følge av mangel på passende romdrakt, noe som utløste anklager om sexisme.