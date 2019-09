Jason Greenblatt, Donald Trumps Midtøsten-utsending, forlater Det hvite hus.

Greenblatt var Trumps eiendomsadvokat før han i 2017 fikk ansvaret for å utforme det Donald Trump omtalte som «århundrets avtale». Greenblatt har jobbet tett med Trumps svigersønn og rådgiver, Jared Kushner, for å utforme en plan for fred mellom Israel og palestinerne. Palestinerne betegnet begge som amatørdiplomater.

En fredsplan svært få har tro på

Offentliggjøringen av den mye omtalte planen er blitt utsatt flere ganger. Det siste fra Det hvite hus har vært at den skal offentliggjøres like etter det israelske valget den 17. september.

Det har vakt oppsikt at Greenblatt gir seg nå fremfor å være på plass mens amerikanerne skal forsøke å få partene til å omfavne planen.

– At Greenblatt gir seg, kan skyldes de dystre utsiktene for den såkalte fredsplanen, sier Khaled Elgindy, en forsker ved Brookings Institution til avisen The Guardian. – Det vil ikke spille noen rolle for det som ikke egentlig er en plan – la oss kalle det en visjon, for det er ingen sjanse for at den blir en realitet.

– Han ødela fredsprosessen

Palestinerne var skeptiske i utgangspunktet, siden både Kushner, Greenblatt og USAs Israel-ambassadør, David M. Friedman, ses som forsvarere av israelske bosettinger på Vestbredden. Palestinerne har mistet enhver tiltro til Trumps plan i takt med følgende:

Trump flyttet USAs ambassade til Jerusalem.

Støttet israelsk annektering av Golanhøydene.

Kuttet all bistand til palestinerne.

Stengte palestinernes representasjonskontor i Washington.

Palestinerne kommer ikke til å felle noen tårer over at Greenblatt gir seg, sier Nabil Abu Rdeneh, talsmann for den palestinske presidenten, Mahmoud Abbas.

– Han ødela troverdigheten til USA og ødela fredsprosessen, sier Abu Rdeneh ifølge AP.

Kushners 50 milliarder dollar imponerte ikke

Det som omtales som den økonomiske delen av planen, ble lagt frem av Kushner under en «workshop» i Bahrain.

Både israelske og palestinske myndigheter ble hjemme. Kushner snakket om 50 milliarder dollar, men det er uklart hvor mye som dreier seg om «friske» penger. Flere av prosjektene har allerede ligget inne i eksisterende planer fra FN, Verdensbanken, IMF og andre, ifølge en diplomatisk kilde.

Det er lite sannsynlig at den økonomiske planen vil bli finansiert før partene har inngått en fredsavtale.

Møtte arvtageren på påskefest

Det hvite hus opplyser at Kushner-rådgiveren Avi Berkowitz (30) skal ta over Greenblatts oppgaver.

Berkowitz var fremdeles student da han møtte Kushner under en basketballkamp tilknyttet feiringen av den jødiske påsken, ifølge Times of Israel.

De to, som begge er fra ortodokse jødiske hjem i New York, likte hverandre, og Berkowitz ble hentet til Kushners eiendomskonglomerat. Han ble senere med på Trumps valgkamp og fikk jobb som rådgiver i Det hvite hus.

Kushners kaffegutt for to år siden

Berkowitz’ rolle var først og fremst administrativ og inkluderte å hjelpe Kushner med den daglige logistikken, som å hente kaffe og koordinere møter, opplyste Hope Hicks, talskvinne i Det hvite, til Business Insider i 2017.

– Han er en fin fyr, men har mindre tyngde enn Trumps tidligere eiendomsadvokat, skriver USAs tidligere Israel-ambassadør Martin Indyk på Twitter.

Iran er viktigst

Berkowitz skal ifølge Det hvite hus få hjelp fra det amerikanske utenriksdepartementets Iran-koordinator, Brian Hook. Det er muligens et uttrykk for Trump-administrasjonens vektlegging av konflikten med Iran.

– Israel-Palestina-konflikten er ikke lenger – hvis den noen gang var det – den viktigste konflikten i regionen, skrev Hook sammen med Greenblatt i en kommentar på nettsidene til Fox News i juli.