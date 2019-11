Én av fire europeere har antisemittiske holdninger

Undersøkelsen er gjennomført i 14 europeiske land av organisasjonen Anti-Defamation League (ADL), som blant annet jobber mot antisemittisme og hatkriminalitet.

Ifølge undersøkelsen har 48 prosent av befolkningen i Polen og 46 prosent i Ukraina antisemittiske holdninger, noe som er en vekst på henholdsvis 11 og 14 prosentpoeng fra organisasjonens forrige måling i 2016.

Også i Ungarn var det en økning i andelen av befolkningen med jødefiendtlige holdninger, ifølge spørreundersøkelsen som ble publisert torsdag.

Stabilt i Vest-Europa

Undersøkelsen viser at omfanget av antisemittiske holdninger i de fleste vesteuropeiske landene enten er stabilt eller på vei ned.

I Storbritannia, Spania, Nederland, Italia, Tyskland og Østerrike har det vært en nedgang, i Frankrike og Sverige er det stabilt, mens det i Danmark og Belgia har vært en liten økning i omfanget av jødefiendtlige holdninger.

Sverige er landet hvor antisemittisme er minst utbredt, med bare 4 prosent.

– Snakker for mye om holocaust

I undersøkelsen er respondentene spurt om hvordan de stiller seg til ulike stereotypier.

At nærings- og forretningsliv er påvirket av jøder, er blant fordommene det spørres om. Stereotypien er utbredt i Øst-Europa og støttes av 72 prosent av ukrainerne og 71 prosent av ungarerne som har svart på ADLs spørsmål. 56 prosent av polakkene og halvparten av de russiske respondentene er enige i at jøder har for nye makt.

I Vest-Europa er troen på at jøder er mer lojale mot Israel enn sitt hjemland det vanligste antisemittiske synet. 62 prosent av de spurte i Spania og 32 prosent i Frankrike svarte at de er enige i denne påstanden.

I tillegg svarte nær halvparten av tyske og østerrikske respondenter at de synes jøder snakker for mye om hva som skjedde med dem under holocaust.

Ikke sammenheng med voldshendelser

Funnene i undersøkelsen har ikke sammenheng med tallet på antisemittiske voldshendelser i europeiske land. Det har sjelden vært slike hendelser i Ungarn og Polen, mens det var en økning i Tyskland i fjor på 10 prosent og tilsvarende i Storbritannia i første halvår 2019.

Spørreundersøkelsen fant også at muslimer i Belgia, Frankrike, Tyskland, Spania, Italia og Storbritannia har mer antisemittiske holdninger enn den øvrige befolkningen.

Samtidig viser resultatene at muslimer i Europa i større grad har vært i kontakt med jøder og har bedre tanker om Israel enn muslimer i Midtøsten og Nord-Afrika.