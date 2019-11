«Utstøtt». Med store bokstaver var dette forsidetittelen på Daily Mail dagen etter at prins Andrew frasa seg alle offentlige oppdrag.

Bare fire dager tidligere hadde prins Andrew for første gang latt seg intervjue om hvorfor han var venn med den overgrepsdømte, nå avdøde, amerikanske finansmannen Jeffrey Epstein.

AP/NTB scanpix

Blir ikke trodd

Prinsen gjorde en voldsom feilvurdering hvis han trodde at BBC-intervjuet skulle gi ham sympati. Han har fått massiv kritikk for ikke å ha vist omtanke for Epsteins ofre og for å komme med en tynn forklaring på hvorfor han bodde hos den overgrepsdømte mannen i New York. Han avviste kategorisk å ha hatt sex med en 17 år gammel jente.

Men en meningsmåling utført for The Times viser at bare 6 prosent av de spurte tror på det prinsen sa.

Spørsmålet fra Sue fra Leeds

Få tror at prins Andrew selv tok initiativet til å trekke seg tilbake bare fire dager etter skandaleintervjuet med BBC. Det blir tolket som en rask manøver fra dronning Elizabeth og prins Charles på å unngå at saken skulle gjøre mer kongelig skade.

Ifølge britiske aviser var det to ting som gjorde at dronningen forsto at hun måtte ta grep.

Prins Charles fryktet at skandalen rundt broren skulle overskygge det kommende valget 12. desember, skriver The Times. Valget kan ha stor betydning for hva som skjer med brexit. Men det famøse BBC-intervjuet med prins Andrew har overskygget valgkampen. Charles skal derfor ha bedt moren om å ta grep.

Noe som kan ha fremskyndet dette var den tv-sendte debatten mellom statsminister Boris Johnson og Labour-leder Jeremy Corbyn tirsdag kveld. The Guardian skriver at spørsmålet fra en seer, Sue fra Leeds, var utløsende for at prinsen måtte trekke seg fra sin offisielle rolle. Sue (etternavnet er ikke oppgitt) hadde sendt inn følgende spørsmål som de to partilederne skulle svare på: «Is the monarchy fit for purpuse?» (Er monarkiet formålstjenlig?) ville Sue ha svar på. At monarkiets plass ble tema i en valgdebatt ble for mye for Buckingham Palace, ifølge The Guardians kilder.

Nå leter historikere og kommentatorer etter de rette ordene for å beskrive det kongelige dramaet som skjer for åpen scene.

– Dette er helt ekstraordinært, uten sidestykke, sier The Times’ kongereporter Valentine Low til Aftenposten og legger til at den britiske kongefamilien har opplevd mange skandaler.

Da tenker han blant annet på alt som ble rullet opp da prins Charles og Diana skilte seg, da prinsesse Margarets ville gifte seg med en fraskilt mann, og naturligvis det som skjedde i 1936.

A statement by His Royal Highness The Duke of York KG. pic.twitter.com/solPHzEzzp — The Duke of York (@TheDukeOfYork) November 20, 2019

Yndlingssønn

Dronningbiografen Robert Lacey sier til The Times at «det har ikke skjedd noe lignende siden abdikasjonen».

I 1936 abdiserte kongen, den nåværende dronning Elizabeths onkel. Edward 8. ville gifte seg med en amerikansk kvinne som hadde vært gift to ganger. Det gikk ikke den gangen. Kongen frasa seg tronen og forlot landet.

– Dette er første gang et medlem av kongefamilien fullstendig har trukket seg tilbake fra det offentlige. Det er første gang noen har trådt til side fordi omdømmet er blitt ødelagt og fordi man er blitt for upopulær, sier Valentine Low i The Times om at prins Andrew nå skal trekke seg tilbake fra det offentlige.

Som nummer åtte i arverekkefølgen er prins Andrew et nokså ubetydelig medlem av kongefamilien. Men han er dronningens sønn og blir omtalt som hennes favorittsønn. Nå er han trukket inn i en overgrepsskandale med forgreninger til mange rike og berømte personer.

DAVID CAULKIN / AP

DAVE CAULKIN / AP

For de kongelige er det å være et ansikt utad og å bli sett en viktig del av rollen. Da blir det et stort problem hvis hverken veldedige organisasjoner eller bedrifter vil ha noe med et kongelig medlem å gjøre, slik prins Andrew har opplevd denne uken.

Eddie Mulholland / The Daily Telegraph/NTB scanpix

Ikke mange minutter etter at nyheten om at Andrew trakk seg tilbake var ute onsdag kveld, dukket en smilende dronning Elizabeth opp på en planlagt tilstelning til ære for Sir David Attenborough, kjent for sine naturdokumentarer. Det var «business as usual».

– De handler raskt for å bevare institusjonen, sier Low til Aftenposten.

New York State Sex Offender Regi

Fra populær pilot til venn av overgriper

Nå venter et nokså tilbaketrukket liv på Andrew, tror han. Prinsen risikerer imidlertid å bli stevnet som vitne i etterforskningen av Epsteins ugjerninger.

I sin tid var prinsen et populært medlem av kongehuset. Blant annet var han helikopterpilot under Falklandskrigen. Etter hvert som han har rykket nedover i arverekkefølgen, har også omdømmet blitt dårligere, skriver Reuters. Han er blitt kritisert for å leve et ekstravagant liv bestående av mye reising og moro på skattebetalernes regning.