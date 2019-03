Erdogan: Istanbuls berømte landemerke kan igjen bli moské

I et TV-intervju søndag kveld åpnet Erdogan for å endre statusen til det nesten 1.500 år gamle praktbygget, som i dag er et museum.

Regjeringen i Hellas reagerte sterkt på uttalelsen og kalte den en fornærmelse mot kristne, mot verdenssamfunnet og mot folkeretten.

Hagia Sofia ble bygget som en katedral på ordre fra den østromerske keiseren Justinian i 537. Kirken var den gang verdens største bygning.

Ble museum i 1935

Etter at Det osmanske riket på 1400-tallet erobret Konstantinopel, byen vi i dag kjenner som Istanbul, ble katedralen omgjort til moské. Etter opprettelsen av den moderne og sekulære tyrkiske staten i mellomkrigstiden, sluttet praktbygget å fungere som gudshus, og i 1935 ble Hagia Sofia gjort om til museum av Mustafa Kemal Atatürk, Tyrkias første president.