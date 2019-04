Gruppen Extinction Rebellion aksjonerte flere steder i Europa torsdag og fredag.

På forhånd hadde aktivistene, som alle er født etter 1990, truet med å stenge ned Londons hovedflyplass.

London-politiet hadde på forhånd varslet at de ville mobilisere mot demonstrasjonen. Flyplassmyndighetene ved Heathrow valgte også å advare alle reisende.

De unge aktivistene plasserte seg i en rundkjøring ved en av innfartsveiene til flyplassen, og rullet ut et banner med teksten «Er vi den siste generasjonen?».

Politiet forhindret at de rundt 20 aktivistene fikk blokkert veien til flyplassen, ifølge The Guardian.

Aksjonen er den siste i en serie protester ulike steder i London. Nær 500 aktivister er pågrepet og arrestert, skriver The Independent.

SIMON DAWSON / X06555

Extinction Rebellion / NTB scanpix

I Paris holdt demonstrantene en markering utenfor Norges ambassade, med krav om stans i norsk utvinning av olje- og gass.

De la seg torsdag kveld ned på fortauet utenfor inngangen til den norske ambassaden i den franske hovedstaden.

– Som absolutt majoritetseier i Equinor er den norske stat ansvarlig for planetødeleggende utvinning av olje og gass i tretti land. Vi forlanger at kjente olje- og gassreserver må bli liggende, het det i et opprop som ble lest opp.

Demonstrantene kalte regjeringens planer om fortsatt olje- og gassproduksjon til 2070 for uansvarlige og viste til de store klimautslippene som følge av Equinors virksomhet.

Plasserte seg i rundkjøring

Gruppen Extinction Rebellion ble etablert i Storbritannia i mai 2018 ved at omkring 100 akademikere signerte en opprop.

Den ble nær sagt verdensberømt da den i april gjennomførte en nakenprotest i Underhuset under en av brexitdebattene.

Også i Norge har Extinction Rebellion protestert. Gruppen debuterte i Oslo med en aksjon utenfor Finansdepartementet mandag. Her stilte de med svartmalte likkister og beskjed om at norsk oljeproduksjon må stanses.

Gruppen hadde ikke bedt om tillatelse til å demonstrere. De varslet at de heller ikke kommer til å gjøre det.