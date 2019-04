The North Face-team fryktes omkommet i snøskred

Den amerikanske alpinisten Jess Roskelley og de to østerrikske klatrerne David Lama og Hansjörg Auer ble tatt av et snøskred i Banff-nasjonalparken i Alberta i Canada onsdag.

De tre mennene var i ferd med å bestige østveggen av 3.295 meter høye Howse Peak da de ble tatt av skred, ifølge den canadiske parkmyndigheten Parks Canada, skriver Global News i Canada.

Fare for nye skred i området gjør at det ennå ikke er satt i verk leting etter dem, og de antas derfor omkommet.

Corey Rich / Photopress/Mammut/NTB Scanpix

De tre var på oppdrag for sportsutstyr-produsenten The North Face, som i over 50 år har sponset klatrere, alpinister, løpere og andre idrettsutøvere verden over.

De tre skal i to uker ha forsøkt å klatre en vanskelig rute, skriver avisen The Spokesman-Review.

Jess Roskelley (36) er fra Spokesman i Washington og avisen skriver at han hadde fortalt sin far, den tidligere profesjonelle klatreren John Roskelley, at han skulle ringe ham tirsdag kveld, men det gjorde han ikke.

Faren varslet canadiske myndigheter morgenen etter og mannskapet på et redningshelikopter som ble sendt til området så at det hadde gått et skred der. De så også noe klatreutstyr og et delvis begravet menneske.

I en uttalelse fra Parks Canada heteer det at man har sett tegn på at det har gått flere skred på stedet.

– Ruten de skulle klatre ble først klatret i 2000. Det er en av de rutene der du må ha de rette forholdene, ellers så blir det til et marerititt. Dette var en av turene som ble til et mareritt, sier faren, John Roskelley, til The Spokesman-Review.

John Roskelley besteg selv Howse Peak på 1970-tallet, men brukte en annen rute. Sammen med sønnen Jess besteg han verdens høyeste fjell, Mount Everest (8.848 moh), i 2003. Jess var da 20 år gammel og ble den til da yngste klatreren som hadde besteget Mount Everest.

Oppdateres.