Fem norske søsken alene i flyktningleir i Syria. Far er død. Mor er forsvunnet.

De fem norske barna er i alderen 1 til 7 år. De to eldste barna er født i Norge. Aftenpostens reporter traff fire av de fem barna da han besøkte flyktningleiren Al-Hol i Syria i begynnelsen av april. Barna snakket flytende norsk.

Barna oppga overfor Aftenposten navnet på sin far. Dette er en 31 år gammel mann som kom til Norge fra Afrika som tenåring. 31-åringen reiste til Syria for å knytte seg til IS for noen år siden. Identiteten ble bekreftet av en kvinne som passet barna, og som er venninne av barnas mor.