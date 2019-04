Tre omkom da helikopter styrtet i en gate på Hawaii

Vitner i forstaden Kailua forteller at de så helikopteret brenne da det var i luften. Ifølge vitnene regnet det flammer og deler fra helikopteret like før det styrtet i en gate i forstaden.

Helikopteret, som ble produsert i 2000 og er av typen Robinson R44, hadde tre personer om bord. Det var de som omkom.

Helikopteret styrtet på en vei med to kjøreretninger hvor det var noen butikker langs veien. Veien knytter sentrum av forstaden og et boligområde. Ifølge vitner fløy helikopteret over hus før det styrtet.

Årsaken til ulykken er ukjent.

Forstaden Kailua ligger en 30 minutter kjøretur unna Honolulu og har 50.000 innbyggere.