Socialdemokraterna går ned 2,3 prosentpoeng og får 23,7 prosents oppslutning. De er dermed 0,3 prosent bak partileder Jimmie Åkessons høyrepopulistiske parti.

– Sverigedemokraterna er det eneste partiet som ikke har hatt makten, direkte eller indirekte, og oppfattes derfor av mange som det eneste opposisjonsalternativet, sier administrerende direktør Torbjörn Sjöström ved Novus, som utarbeidet målingen i samarbeid med SVT.

Avstanden mellom de to partiene er innenfor feilmarginen. Sverigedemokraterna har også toppet Aftonbladet/Demoskops måling to måneder på rad.

Statsminister Stefan Löfvens Socialdemokraterna mister først og fremst velgere til dem som sier de ikke ville stemt om det var valg i dag, men også til både SD og konservative Moderaterna.

Sverigedemokraterna tar flest velgere fra Moderaterna, men også fra Kristdemokraterna og Socialdemokraterna.

Vänsterpartiet fortsetter å øke med 0,6 prosentpoeng, opp til 9,9 prosent.

Löfven leder en mindretallsregjering, men har støtte fra et flertall i riksdagen. Dagens regjeringssituasjon er en konsekvens av at ingen av de etablerte partiene vil inngå noen form for samarbeid med Sverigedemokraterna.

Også Dagens Nyheter har publisert en ny meningsmåling, der det et dødt løp mellom de to største partiene. Der ligger Socialdemokraterna og Sverigedemokraterna likt på 25 prosent oppslutning hver.