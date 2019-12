Resolusjonen, som ble fremmet av Sverige og støttet av over 100 land, ble vedtatt uten stemmeavgivning.

Sverige anbefalte at Tanzanias tidligere høyesterettsjustitiarius, som tidligere har ledet etterforskningen, skulle utnevnes på nytt.

I sin siste rapport, som ble publisert i begynnelsen av oktober, anklaget Othman USA og Storbritannia for å holde tilbake informasjon om Hammarskjölds død.

Den beste lederen

Aktuell / NTB scanpix

Dag Hammarskjöld og 15 andre om bord mistet livet da DC-6-flyet deres styrtet under uklare omstendigheter på vei til et fredsoppdrag i Kongo 18. september 1961.

Det sentralafrikanske landet var året før blitt selvstendig fra Belgia, og både leiesoldater og etterretningsagenter var aktive i området.

De hadde fløyet fra Leopoldville – dagens Kinshasa – da flyet deres styrtet ved Ndola i det som i dag er Zambia og som den gangen var den britiske kolonien Nord-Rhodesia.

Den svenske diplomaten var FNs andre generalsekretær og trekkes ofte fram som den beste lederen organisasjonen har hatt. Han var i Sentral-Afrika for å forhandle fram en fredssamtale i utbryterregionen Katanga.

Ulykke eller angrep

Det var ingen overlevende etter flystyrten, og spekulasjonene om hva som skjedde har vært mange, inkludert at flyet ble skutt ned.

Miguel de Serpa Soares, FNs juridiske toppsjef presenterte i starten av desember en foreløpig rapport utarbeidet av Mohamed Chande Othman. Han sa for ett år siden at det er «troverdig at en ytre trussel eller angrep kan ha forårsaket ulykken».

Samtidig har to tidligere etterforskninger konkludert med at styrten skyldtes pilotfeil.