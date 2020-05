I dag skal de amerikanske astronautene Robert Behnken og Douglas Hurley gå den samme veien som Apollo-besetningen tok når de skulle til månen.

Da skal NASA, i samarbeid med det private selskapet SpaceX, fly en splitter ny Falcon 9 opp til romstasjonen fra John F. Kennedy Space Center i Florida.

Dette er første gang et privat selskap skal fly mennesker opp i verdensrommet.

– Jeg kommer til å føle meg litt lettet når de er i bane. Jeg kommer til å føle meg mer lettet når de er på romstasjonen, og selvsagt når de er tilbake på jorden, skal jeg begynne å sove igjen, sier SpaceX driftssjef Gwynne Shotwell om ekspedisjonen.

Russerne tjente godt på Nasa

NASA avsluttet romfergeprogrammet sitt i 2011. Da ble Russland det eneste landet som hadde kapasitet til å sende mennesker til verdensrommet.

Fra 2006 til 2018 har NASA betalt Roskosmos omkring 34 milliarder kroner for å sende 64 astronauter til romstasjonen. Siden russerne var de eneste som hadde kapasitet til å sende mennesker opp til verdensrommet, kunne de ta seg godt betalt for tjenesten.

Prisen for en tur økte fra 210 millioner kroner i 2008 til 819 millioner kroner i 2018. Det er en prisøkning på 372 prosent på ti år.

Det har lenge vært en god tone mellom SpaceX grunnlegger og sjefdesigner, Elon Musk, og leder for den russiske romfartsorganisasjonen Roskosmos, Dmitrij Rogozin, men i april stivnet forholdet etter en krangel på Twitter.

«I stedet for ærlig konkurranse i markedet for oppskytinger driver de lobbyvirksomhet for å få på plass sanksjoner mot oss og driver prisdumping», skrev Dmitrij Rogozin på Twitter.

Elon Musk, som tidlig i SpaceX-karrieren prøvde å kjøpe raketter fra russerne, svarte.

«SpaceXs raketter er 80 prosent gjenbrukbare, deres er 0 prosent. Dette er det egentlige problemet», skrev han i et motsvar.

Rogozin sier at SpaceX kommer til få skarp konkurranse i fremtiden.

– Vi jobber for å senke prisene med mer enn 30 prosent for å øke vår internasjonale markedsandel, sier han og beskylder amerikanske myndigheter for å finansiere prispresset.

Men selv om SpaceX skal begynne å fly fra Florida, ble det kjent 12. mai at NASA hadde kjøpt en tur på den russiske Sojuz-raketten for 900 millioner kroner, som en forsikring hvis det oppstår problemer med Crew Dragon.

Fakta: Romstasjonen og SpaceX Første modul ble sendt opp i verdensrommet i 1998, og romstasjonen har vært bemannet kontinuerlig i 19 år. Stasjonen er verdens dyreste byggeprosjekt med en prislapp på 1500 milliarder kroner i 2010. Crew Dragon som blir oppskutt 27. mai, kan være 110 dager i verdensrommet, men nyere versjoner av romfergen skal kunne klare 210 dager. Det er i dag fire romfergeprosjekter under utvikling i USA: Dragon 2, Starliner, Orion og Starship. SpaceX ble stiftet av Elon Musk i 2002. Selskapet har allerede fraktet last til den internasjonale romstasjonen siden 2012, og har ved hjelp av sin gjenbrukbare rakett, Falcon 9, etablert seg som en av de mest dominerende selskapene i romfartsbransjen.

Flere utsettelser

Alt har ikke gått på skinner i utviklingen av den nye romkapselen, Crew Dragon. Romkapselen skulle egentlig begynne å frakte astronauter til romstasjonen i 2018.

Men flere utsettelser på bakgrunn av konstruksjonsfeil har forsinket lanseringen av Crew Dragon. Bare i mars mistet SpaceX en av romkapslene sin under en test av fallskjermene.

Og i 2019 ble en Crew Dragon oppskutt til den internasjonale romstasjonen. Denne hadde ikke med seg noen passasjerer, men etter at den landet tilbake på jorden, ble nødsystemet testet. Da eksploderte hele romkapselen.

Selskapet har nå testet fallskjermene 27 ganger og problemet som forårsaket ulykken i nødsystemet er blitt funnet og fikset.

Skal tilbake til månen, men ett selskap mangler

Artemis prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom flere internasjonal og private aktører for å etablere en permanent base rundt og på månen innen 2024.

I april valgte NASA ut tre amerikanske selskaper som skal utvikle romskip som skal kunne lande mennesker på månen. SpaceX, Dynetics og Blue Origion var selskapene som fikk kontrakten med en samlet verdi på 9670 millioner kroner av Nasa.

Men ett selskap klarte ikke å innfri kravene til NASA.

Luftfartselskapet Boeing har lenge vært en gigant innen romfartsutvikling og har hatt en nøkkelrolle i amerikanske romfartsteknologi.

De skulle også utvikle romraketter som kunne sende astronauter til verdensrommet for Nasa, men Boeings første forsøk på å sende en ubemannet utgave av sin Starliner-kapsel til romstasjonen, mislyktes desember i fjor.

Det er også 60 prosent dyrere per sete på Starliner enn på Crew Dragen og nesten like dyrt som å betale russerne, ifølge NASA.

Boeing har blitt kritisert for å være altfor dyre. Kostnad var en av hovedgrunnene til at Boeing ikke var et av selskapene som får utvikle landingsfartøy til månen.

I tillegg til romfartsutvikling, produsere Boeing fly, men etter 737 MAX flyulykkene har selskapet slitt med troverdigheten og tilliten blant forbrukere og flyselskaper.

Kan se oppskytningen direkte

Både SpaceX og NASA streamer oppskytningen direkte onsdag klokken 22.32 norsk tid.