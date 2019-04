Amerikansk revolusjonsgeneral kan ha vært kvinne

Casimir Pulaski var født og oppvokst i Polen, der hans aristokratiske familie oppdro ham som en sønn. Pulaski reiste senere via Paris til det som etter hvert skulle bli USA for å kjempe for friheten og mot den britiske kolonimakten.

Han har fått æren for å ha reddet George Washington under et slag i den åtte år lange krigen på slutten av 1700-tallet, og Pulaski ble kjent som det amerikanske kavaleriets far.

Generalen døde i 1779, etter bare to år i amerikansk tjeneste og ti år før Washington ble den første presidenten i et fritt og forent USA.

Undersøkte skjelett

Forskning som legges frem i en ny dokumentarfilm gir ny tyngde til det enkelte har ment i 20 år: nemlig at både «far» og «han» kan være feil ordvalg når man snakker om Pulaski.

Et skjelett som ble funnet da et monument over krigshelten skulle flyttes for 20 år siden, viser nemlig at Pulaski trolig var født kvinne eller interseksuell – det vil si med ytre kjønnsorganer som gjør det vanskelig eller umulig å fastslå biologisk kjønn.

Antropologene Charles Merbs og Karen Burns undersøkte knoklene under minnesmerket.

– Det skjelettet er så kvinnelig som det går an, sier Merbs.

Matchende DNA-prøver

Den gangen hadde de ikke gode nok DNA-teknikker til å sjekke om det faktisk var den polsk-amerikanske generalens skjelett de hadde funnet. Men i fjor ble det tatt DNA-prøver av en grandniese, der det ble funnet mitokondrielt DNA som stemte overens med knoklene. I tillegg var skader og andre tegn på skjelettet som passet med beskrivelser av Pulaski.

Dermed ser teorien om at Casimir Pulaski ikke var en mann blant menn i USAs tidligste ledelse – i hvert fall ikke i biologisk forstand – ut til å være styrket.