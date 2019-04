Guaidó oppfordrer til nye protester mot Maduro

Tusener av Maduro-motstandere ventes å marsjere gjennom Caracas lørdag formiddag mens befolkningen er stadig mer frustrert over massive strømbrudd og vannmangel.

Guaidó mener at de stadige demonstrasjonene nå har gått inn i en definitiv fase og at Maduro-regimet står for fall.

I Caracas er et av målene til demonstrantene hovedkontoret til det statlige kraftselskapet Corpoelec som beskyldes for å være ansvarlig for de omfattende strømbruddene i hele landet den siste tiden.

På grunn av mangel på strøm til å kjøre pumpene har strømbruddene også ført til vannmangel i Caracas og andre byer.

Maduro legger skylden for strømbruddene på amerikansk sabotasje, mens Guaidó mener de skyldes regimets inkompetanse og manglende vedlikehold.

Også Maduro har oppfordret sine tilhengere til å demonstrere til støtte for ham under slagordet «Marsj for fred».

Guaidó sa tidligere denne uka at han frykter å bli bortført etter at den Maduro-vennlige grunnlovsforsamlingen fratok ham immuniteten han har som leder for den demokratisk valgte nasjonalforsamlingen.

Over 50 land har anerkjent Guaidó som president etter at han i egenskap av leder for nasjonalforsamlingen utropte seg selv til lovlig president.