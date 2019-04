Labour skuffet etter brexit-samtaler med regjeringen

– Vi er skuffet over at regjeringen ikke har lagt frem noe tilbud om reell endring eller kompromiss, sier en talsperson for Labour fredag ettermiddag, etter at det tredje møtet på like mange dager var avsluttet.

– Vi oppfordrer statsministeren til å presentere ekte endringer i hennes plan, i et forsøk på å finne et alternativ som kan oppnå støtte i Parlamentet og bringe landet sammen, sier talspersonen.

Labours brexit-talsmann Keir Starmer sier til BBC, med henvisning til møtene som har funnet sted mellom partenes respektive arbeidsutvalg, at han er skuffet. Regjeringen har ikke endret på et eneste ord i den eksisterende planen, uttaler han.

Åpner for nye samtaler

– Vi ønsker at samtalene fortsetter og har skrevet til regjeringen om det, men vi trenger endring hvis vi skal få til et kompromiss, sier han.

Statssekretær Rory Stewart i justisdepartementet sier til BBC Radio 4 at det var «spent» mellom partene, men at det også var «ganske mye liv igjen» i samtalene med Labour.

– Sannheten er at de to partienes ståsted er svært, svært like, og der det finnes godvilje, bør det være mulig å få dette overstått ganske raskt, sier han.

Stefan Rousseau, AP / NTB scanpix

Kort tid

Stewart insisterer på at «vi selvsagt er forberedt på å inngå kompromiss».

BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg forteller at begge parter er enige om at samtalene ikke er over ennå, men at det ikke finnes noen konkret plan om når ytterligere diskusjoner kan finne sted.

Møtene mellom toryene og Labour er et forsøk på å enes om et kompromiss som kan presenteres for Underhuset i tide før EUs krisetoppmøte om brexit i neste uke. Møtene ble innledet av at May møtte Labour-leder Jeremy Corbyn onsdag, på invitasjon fra May.