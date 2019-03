Avisen siterer kilder med kjennskap til etterforskningen. Funnet er basert på data fra flyets ferdskriver og taleregistrator. Nyhetsbyrået AFP har fått tilsvarende opplysninger.

Konklusjonen er den klareste antydningen hittil om at systemet kan ha hatt en rolle både i ulykken i Etiopia og ulykken med et Lion Air-fly av samme type i Indonesia i fjor.

AFPs kilde påpeker imidlertid at etterforskningen fortsatt pågår, og at granskerne fortsatt kan avdekke andre årsaker til tragedien.

157 mennesker mistet livet, deriblant norske Karoline Aadland, da Boeing 737 MAX 8-flyet til Ethiopian Airlines styrtet rett etter avgang fra Addis Abeba 10. mars.

I oktober i fjor mistet 189 mennesker livet da et fly av samme modell tilhørende Lion Air styrtet i Indonesia. Også her var anti-steile-systemet aktivert da flyet styrtet. Alle Boeing 737 MAX 8-fly er satt på bakken verden over inntil videre.

De amerikanske granskerne understreker at konklusjonen deres er foreløpig. Etiopiske myndigheter ventes å offentliggjøre resultatet av sin egen undersøkelse i løpet av få dager.

Boeing lovte onsdag at de vil gjøre alt de kan for å hindre nye ulykker, og har kunngjort at programvaren skal oppdateres på alle 737 MAX-flyene.

I mellomtiden er det amerikanske luftfartstilsynet FAA blitt kritisert i Kongressen for sine nære forbindelser til Boeing, og samferdselsdepartementet har innledet gransking av at FAA overlot noe av arbeidet med å godkjenne MAX 8-flyet til produsenten selv.