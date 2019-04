Venezuela innfører strømrasjonering

Venezuelas president Nicolás Maduro kunngjorde søndag kveld at det blir strømrasjonering i 30 dager. Uttalelsen kommer like etter at kommunikasjonsminister Jorge Rodríguez sa at arbeidsdagene blir kortere.

– For å få kontinuitet i forsyningen av strøm, har regjeringen besluttet å opprettholde stengingen av skolene og innføre en kortere arbeidsdag fram til klokken 14 i både offentlig og privat sektor, sa Rodríguez.

Den siste måneden har det vært en rekke strømbrudd i landet. Det lengste strømbruddet var på om lag én uke.

Maduro sa på nasjonal fjernsyn søndag at strømrasjoneringen vil bidra til å håndtere strømbruddene bedre. Han advarer mot uro som følge av strømbruddene, selv om det allerede er polariserte protester i landet på grunn av maktkampen mellom presidenten og opposisjonsleder Juan Guaidó.

AP / NTB scanpix

Strømbrudd – igjen

Søndag var det nok et strømbrudd i landet. Mye av strømmen kom tilbake på ettermiddagen, etter å ha vært borte hele dagen. Venezuelanere venter at strømmen vil forsvinne igjen.

– Ingen kan løse problemet. Vi var uten strøm hele dagen. Vi har ikke hatt vann siden forrige mandag. Du kan ikke ringe med telefon, og du kan ikke betale med kort eller en gang spise, sier 56 år gamle Karina Camacho, som søndag dro for å kjøpe mat da betalingssystemet i butikken stoppet å fungere.

– Ikke sabotasje

Selskapet Netblocks, som overvåker internettsensur, sier nettverksdata viser at bare 15 prosent av Venezuela var pålogget etter det siste strømbruddet. Vannforsyning, telefoni og internett var av og på etter strømbruddet i hele landet.

– Dette er ikke sabotasje. Det er regjeringens ansvar at strømsystemet kollapset, fordi de er korrupte, og nå kan de ikke fikse det, fordi de ikke er i stand til det, skriver opposisjonsleder Juan Guaidó på Twitter.

President Nicolás Maduro anklager USA for å stå bak strømbruddene, uten at han har lagt fram beviser for det. Han har tidligere hevdet at et nettangrep forårsaket de tidligere strømbruddene.