Sudans forsvarsminister holdt torsdag ettermiddag en pressekonferanse der han bekreftet at landets president gjennom 30 år, Omar al-Bashir, er arrestert.

Tidligere onsdag uttalte en provinsminister i landets regjering at al-Bashir går av, etter langvarige protester mot ham.

Forsvarsministeren sa under pressekonferansen at hæren tar makten i landet i en overgangsperiode på to år. Det innføres unntaktstilstand i tre måneder, og portforbud 10–16 på dagtid.

Det skjer etter at det lenge har gått rykter går om et militærkupp i landet.

Sudans statlige radio- og TV-kanal spilte tidligere torsdag patriotisk musikk og militærmarsjer, og varslet at hæren vil komme med en annonsering:

– Hæren vil snart komme med en viktig erklæring. Vær forberedt.

Flyplassen i Khartoum skal være stengt.

Har styrt Sudan siden statskuppet i 1989: I februar innførte han unntakstilstand i ett år.

Husarrest

Tusenvis av demonstranter var torsdag samlet utenfor hærens hovedkvarter i hovedstaden Khartoum. De krevde presidentens og regjeringens avgang. Etter at meldingen om en snarlig erklæring ble offentliggjort, begynte demonstrantene å rope taktfast:

– Den har falt, vi ha vunnet.

Fakta: Omar Hassan al-Bashir * Sudansk offiser og politiker, statsleder i Sudan siden 1989. * Født 1. januar 1944. * Utdannet fra militærakademier i Egypt og Sudan. I 1960 sluttet han seg til den sudanske hær. Han tjenestegjorde i den egyptiske hær under Oktoberkrigen i 1973 og var sentral i det sudanske forsvarets kampanje i Sør-Sudan. * Tok makten i et statskupp i 1989. Utnevnte seg selv til president i 1993. Valgt til president uten motkandidat i 1996. Gjenvalgt i 2000. * Gikk av som hærsjef for å kunne stille som kandidat til presidentvalget i april 2010, som var landets første flerpartivalg på 24 år. Han vant med nærmere 70 prosent. * Ved presidentvalget i april 2015 ble han gjenvalgt med 94,05 prosent av stemmene. Flere opposisjonspartier boikottet valget fordi de mente det ikke ville blitt fritt og rettferdig. * Erklærte unntakstilstand 22. februar etter omfattende demonstrasjoner mot regimet. 28. februar ble han presset til å trekke seg fra ledelsen for sitt parti Nasjonal Kongress. * Står for en islamistisk politikk med innføring av sharialover på nasjonalt nivå. * Undertegnet i 2005 en fredsavtale med opprørsbevegelsen SPLM i Sør-Sudan, noe som ledet til at Sør-Sudan ble selvstendig i 2011. * Tiltalt i 2009 av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for krigsforbrytelser og folkemord under konflikten i Darfur. (Kilde: snl.no, NTB)

Øyenvitner opplyste til nyhetsbyrået AFP at flere militære kjøretøyer med soldater ankom hærens hovedkvarter i de tidlige morgentimene. Det samme hovedkvarteret er president al-Bashirs residens, og forsvarsdepartementet holder også til i bygningen. Pansrede kjøretøy omringet stedet.

Bashir skal være satt i husarrest i presidentpalasset, sier en lokal kilde til Reuters.

Soldater skal torsdag også ha inntatt kontorene til al-Bashirs islamske bevegelse i Khartoum, forteller et vitne til Reuters.

Demonstrasjoner

Demonstranter har oppholdt seg utenfor i fem dager, og har slått leir der. Det er blant annet blitt tatt i bruk tåregass mot dem, men de har likevel holdt stand. I alt skal 15 mennesker være drept av regjeringsstyrkene de fire siste dagene.

Omfattende demonstrasjoner har pågått i landet siden desember, da prisene på brød og drivstoff ble økt. Totalt skal omkring 50 ha blitt drept i uro og sammenstøt.

Bashir har styrt Sudan i 30 år, og demonstrantene har lenge forsøkt å få hæren til å stille seg bak kravet om at han må gå av.

Siktet for folkemord

USA, Norge, Storbritannia og Canada har bedt sudanske myndigheter svare på demonstrantenes krav om demokratiske endringer og å unngå av vold, etter rapporter om at sikkerhetsstyrkene skjøt og drepte 37 ubevæpnede demonstranter i desember.

75 år gamle Bashir har vært statsleder i Sudan siden han tok makten i et kupp i 1989. I 2010 siktet Den internasjonale straffedomstolen (ICC) ham for folkemord og krigsforbrytelser.