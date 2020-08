Helten fra Rwanda siktet for terror

Den rwandiske hotellsjefen Paul Rusesabagina, som ble hyllet for å ha reddet over 1.000 menneskeliv i folkemordet i Rwanda, er pågrepet og siktet for terror.

Paul Rusesabagina, iført håndjern, ble vist frem for pressen i Rwandas hovedstad Kigali. Clement Uwiringiyimana / Reuters - NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

Det opplyser Rwandas etterforskningsbyrå (Rib) mandag. Ifølge politiet ble Rusesabagina pågrepet i utlandet og brakt til Rwanda. Siktelsen omfatter blant annet terror, brannpåsettelse, kidnapping og drap.

Rusesabagina har vært en uttalt kritiker av regimet i Rwanda. Rib sier han nå er mistenkt for å være grunnlegger, leder, sponsor og medlem av en voldelig og væpnet terrororganisasjon som opererer fra ulike steder i regionen.

66 år gamle Rusesabagina er blitt kalt Rwandas «Oscar Schindler» etter at han reddet over 1.000 tutsier fra å bli drept under folkemordet i 1994 ved å gjemme dem på Mille Collines Hotel i Kigali og senere hjelpe dem å rømme landet. I 2004 ble hans gjerninger internasjonalt kjent gjennom Hollywood-filmen «Hotel Rwanda».

Rusesabagina er hedret med en rekke priser, blant dem den amerikanske presidentens medalje for frihet.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding