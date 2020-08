USA vurderer F-35-salg til De forente arabiske emirater

Til tross for israelske innvendinger vurderer USAs president Donald Trump å selge F-35 jagerfly til Emiratene som følge av fredsavtalen landet nylig har inngått med Israel.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu strakte seg i 2016 ut for å ta på et F-35-fly som nettopp hadde ankommet Israel fra USA. Nå kan De forente arabiske emirater få muligheten til å kjøpe sine egne F-35-fly som følge av avtalen landet har inngått med Israel. Ariel Schalit / AP / NTB scanpix

– De har pengene og de vil gjerne bestille ganske mange F-35-fly, sa president Donald Trump på en pressekonferanse.

– Forespørselen blir vurdert, men de har gjort store sprang for fred i Midtøsten, understreket han.

Fredsavtalen åpner for flyhandel

Emiratene bekrefter ønsket om å kjøpe flyene.

– Ingen hinder er lenger til stede, sa Emiratenes utenriksminister Anwar Gargash i et intervju med den amerikanske utenrikspolitiske tenketanken The Atlantic Council.

– Vi burde få dem. Hele ideen om et konfliktfullt forhold eller krig med Israel er ikke lenger til stede, understreket han.

Mulighetene for å kjøpe avansert amerikansk militærmateriell skal ha vært avgjørende for at Emiratene 13. august inngikk avtalen om å normalisere sitt diplomatiske forhold med Israel, opplyser den israelske avisen Yedioth Ahronoth, med henvisning til kilder fra USA og Emiratene.

Netanyahu imot

Israels statsminister Benjamin Netanyahu er likevel imot at USA gjennomfører et slikt salg.

Israel og USA har lenge stått sammen for å sikre israelsk militær overlegenhet i regionen. Israel har lenge sikret at USA ikke selger avanserte våpen til arabiske land.

I intervjuet med Atlantic Council var Gargash optimistisk om både flykjøpet og forholdet til Israel.

– Jeg tror dette vil bli en varm fred, fordi vi er veldig ulike fra Jordan og Egypt. Vi har aldri utkjempet en krig med Israel, sa Gargash med henvisning til de kun to andre arabiske landene som tidligere har inngått fredsavtaler med Israel.

