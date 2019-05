Mange drept i angrep mot jihadister på Sinai

De mistenkte jihadistene var i besittelse av ulike typer skytevåpen, ammunisjon og eksplosiver som ble funnet flere steder nord og sentralt på Sinai-halvøya, heter det i en video som det egyptiske militæret la ut på sosiale medier torsdag.

Egypt iverksatte i fjor en omfattende militæroffensiv mot antatte IS-grupper flere steder på Sinai, og ifølge torsdagens opplysninger ble 47 islamister drept og 158 personer pågrepet i en nylig aksjon. Også fem egyptiske regjeringssoldater ble drept.

Videre blir det opplyst at 358 sprengladninger som var ment å brukes mot egyptiske sikkerhetsstyrker, har blitt beslaglagt og destruert. Det er ikke opplyst når aksjonen og pågripelsene fant sted.

Deler av Sinai-halvøya har blitt et episenter for militante islamistiske opprørere som tilknyttes IS. Flere hundre militante islamister blitt drept etter at egyptiske sikkerhetsstyrker innledet en offensiv mot dem i februar 2018.