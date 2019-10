Minst fem drept og flere titall såret da rakett traff demonstrasjon

Aftenpostens korrespondenter er på sykehuset i Tell Tamer. De forteller at det akkurat nå strømmer på med skadede sivile, både kvinner og menn. En mann som lå på gulvet, ble dekket over av sykehuspersonalet. Han er trolig død.

Situasjonen er for kaotisk til at det er mulig å telle antall skadede, men det er ankomment minst 30 skadede mennesker. Det kommer fremdeles skadede mennesker, men de blir nå fraktet til andre sykehus.

Det er minst seks drepte etter angrepet. En syvende person ble lagt blant de drepte, men legene oppdaget plutselig at han levde.

– Alle de drepte er sivile, sier sykehussjef Dr. Hassan Amin til Aftenposten. De har ennå ikke fått oversikt over hvor mange skadede som har ankommet sykehuset.

– Jeg regner med at det er mange flere døde, sier Amin.

Sivile i demonstrasjon truffet

Flere av de skadede på sykehuset forteller at de deltok i en demonstrasjon mot Tyrkias krigføring på et torg i byen Ras al-Ain. De som demonstrerte ankom byen i en kolonne.

SDF, en kurdiskledet gruppe av militser i Syria, meldte tidligere at de skadede var i en kolonne med sivile på vei til demonstrasjonen da de ble truffet.

Vitner forteller om mange mange drepte

Ibrahim, som er fra Ras al-Ain, forteller til Aftenposten at en stor delegasjon med sivile ropte slagord på en plass i sentrum da de ble angrepet. Han viste en selfie som ble tatt rett før angrepet.

– Det var en rakett som ble avfyrt fra Tyrkia. Jeg kunne se at den kom gjennom luften, sier Ibrahim. Han sier mange ble drept i angrepet.

Også Salima (40) forteller til Aftenposten at de nettopp hadde kommet til en plass i sentrum da det kom et rakettangrep.

– Jeg vet ikke hvor mange drepte det er, men det er mange, sier hun til Aftenposten.

– Jeg kom hit til sykehuset for å se etter de jeg kjenner.