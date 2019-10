Brexit-avtalen er i boks, men Johnson mangler 33 stemmer i Underhuset

– En fantastisk avtale, mente Boris Johnson etter at nyheten om brexitavtalen mellom britene og EU offentliggjort torsdag formiddag.

Johnson hadde knapt to døgn til å overtale sine egne til å stemme ja for avtalen. Allerede lørdag samles nemlig det britiske Underhuset for å stemme over avtalen. Det er første gang siden Falklandskrigen i 1982 at Underhuset er samlet på en lørdag.

Ni Labour-representanter støtter avtalen

Ifølge Sky News trenger Johnson cirka 320 stemmer for å få avtalen godkjent, men det konservative partiet har alene bare 287. Underhuset har 650 medlemmer, som er innvalgte parlamentsmedlemmer fra England, Wales, Skottland og Nord-Irland.

Det har likevel kommet noen tydelige tegn på at noe av motstanden er i ferd med å smuldre opp.

Fredag formiddag skrev Financial Times at de hadde kalkulert seg frem til at 321 parlamentsmedlemmer kommer til å stemme mot avtalen, mens 318 er for. Avisen tok da utgangspunkt i at syv Labour-representanter vil stemme i favør av Johnsons avtale med EU.

FT: Johnson ligger an til å vinne

Senere på dagen opplyste Det britiske parlamentsmedlemmet John Mann fra Labour til The Guardian at han tror minst ni Labour-medlemmer vil stemme for avtalen.

Journalist Sebastian Payne i Financial Times skrev fredag på Twitter at Johnson dermed ligger an til å vinne lørdagens avstemning, hvis alle tidligere estimater om avstemmingen skulle vise seg å være korrekte.

Men mange av representantene har ikke flagget tydelig hva de kommer til å stemme, og usikkerheten er derfor stor.

Selv har Johnson gitt uttrykk for at han er «svært sikker» på at brexitavtalen vil bli godkjent lørdag.

With Graham Stringer sounding increasingly emollient towards the deal, that takes Labour MPs supporting the deal up to 9.



So if all the ERG and Independent Conservatives are on board, @FinancialTimes analysis means he has a majority of 1 for the deal. https://t.co/LsCXL4tcLB — Sebastian Payne (@SebastianEPayne) October 18, 2019

– Må regne med lavere levestandard

Det har også knyttet seg stor spenning til hva kostnaden for bruddet med EU vil bli for Storbritannia. Et estimat som ble lagt frem forrige helg antyder at avtalen vil koste hver brite en inntektssvikt på mellom 1,7 og 3,3 prosent de neste ti årene, ifølge The Guardian.

Estimatet er laget av forskningsgruppen UK in a changing Europe, og slår fast at befolkningen i Storbritannia må belage seg på at bruddet betyr lavere levestandard sammenlignet med å bli i EU.

Ingen av de folkevalgte som skal stemme over saken vil bli presentert noe offisielt kostnadsestimat fra regjeringen, før saken behandles lørdag, opplyser The Guardian.