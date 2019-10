Bondelaget vil ha britene inne i EU. Men et flertall av bøndene sier nei selv om det betyr gigantkutt.

HOLMFIRTH (Aftenposten): Britiske bønder er like splittet som resten av Storbritannia. Mange er redd for å miste EU-subsidiene. Andre drømmer om et liv uten EUs rigide landbrukspolitikk.