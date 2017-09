Iraks kurdere trosser protestene og stemmer over uavhengighet

Kurderne i Nord-Irak går den 25. september til valgurnene for å si ja eller nei til uavhengighet. Et ventet ja betyr ikke noen automatisk løsrivelse for landområdet som kurderne i realiteten har styrt selv i snart 30 år. Men folkets røst skal gi de kurdiske lederne enda et argument i forhandlinger med Bagdad.

Folkeavstemningen er en måte for de irakske kurderne å signalisere intensjonen om å søke uavhengighet på en mer aggressiv måte etter at Den islamske staten (IS) er borte fra Irak, og avstemningen vil trolig gi kurderne mer tyngde i den prosessen, skriver Harvard-forsker Morgan Kaplan og doktorstipendiat Ramzy Mardini ved Universitetet i Chicago i Washington Post.

Folkeavstemningen har møtt kraftig motstand både innenfor og utenfor Irak, men kurderne har så langt nektet å gi etter for presset.

Regjeringen i Irak har fordømt folkeavstemningen som grunnlovsstridig, og det irakske parlamentet har gitt regjeringen fullmakt til å «bevare Iraks enhet med alle midler».

Det er frykt for en ny krig så snart krigen mot IS er vunnet.

Nabolandene i harnisk

Utenfor Irak har nabolandene Iran, Syria og Tyrkia, som alle har en kurdisk minoritet innenfor sine grenser, protestert kraftig. I Tyrkia mente Devlet Bahçeli, lederen for nasjonalistpartiet MHP, at folkeavstemningen burde anses som et grunnlag for krig.

– Å gjennomføre folkeavstemningen «vil ha en pris», truet det tyrkiske utenriksdepartementet i en uttalelse 14. september.

USA klager på dårlig timing

Også USA, de irakske kurdernes mest trofaste allierte, har motsatt seg en folkeavstemning nå. De er først og fremst bekymret over at det kan utløse stridigheter mellom kurderne og myndighetene i Bagdad, og at dette skal forstyrre innsatsen for å knuse Den islamske staten (IS).

Områdene som kontrolleres av IS i Irak er blitt kraftig redusert det siste året. Men det gjenstår blant annet å ta et område rundt Al-Hawija, som ligger rett sør for den kurdiskkontrollerte byen Kirkuk.

Torsdag 14. september var USAs spesialutsending i Erbil for å møte Massoud Barzani, president i Kurdistans Regionale Myndighet (KRG). Med seg hadde han også representanter for Storbritannia og FN. De la frem et forslag om en utsettelse av folkeavstemningen.

Men fredag godkjente det kurdiske parlamentet i Nord-Irak planen om å avholde folkeavstemningen den 25. september, melder Reuters.

Bare noen timer senere sendte Det hvite hus ut en erklæring om at det ikke støtter folkeavstemningen og oppfordret de kurdiske lederne til å avlyse den.

Fakta: Folket som ikke fikk en stat Kurderne er med sin befolkning på 30–45 millioner mennesker omtalt som den største folkegruppen som ikke oppnådde uavhengighet da Det ottomanske riket gitt i oppløsning etter 1. verdenskrig. Befolkningen ble i stedet spredt mellom Tyrkia, Syria, Irak og Iran. Kaoset i kjølvannet av IS har gitt kurderne en mulighet til fremgang. I Irak sto de imot IS inntil den irakske hæren hadde blitt bygget opp igjen. I Syria har de vært den eneste gruppen som amerikanerne har kunnet stole på i bakkekrigen mot IS. I Tyrkia lyktes kurderne med å markere seg i parlamentsvalg og har fått gjennomslag for nye rettigheter. Men de har også måttet tåle tilbakeslag. I Syria har Tyrkia sendt inn styrker for å stagge kurderne. I Tyrkia raser krigen mot den kurdiske opprørsgruppen PKK igjen for fullt, og kurdiske politikere fengsles. I Nord-Irak er det økonomisk krise etter at oljeprisen sank, og Bagdad sluttet å overføre kurdernes andel av statsbudsjettet, skriver New York Times.

Israel støtter kurderne helhjertet

Blant de få som har gitt helhjertet støtte til folkeavstemningen, er Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

– Israel støtter den legitime innsatsen til det kurdiske folk for å skape sin egen stat, sa Netanyahu ifølge en uttalelse som ble sendt ut til utenlandske korrespondenter den 13. september.

Israel har helt siden 1960-tallet hatt en diskret militær-, etterretnings- og forretningsmessig forbindelse med kurderne, som de ser som en mulig buffer mot fiendtlig innstilte arabere, ifølge Reuters.

Det er blitt fremstilt som om Israel er de eneste som støtter folkeavstemningen, men også Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har i intervjuer omtalt avstemningen i positive vendinger.

Gjør krav på områder vunnet i krig

Noe av det som bidrar til å øke temperaturen mest i forkant av avstemningen, er at kurderne insisterer på at folk skal få si sin mening også i områder som kurderne har skaffet seg kontrollen over under krigen mot IS.

Aller mest aggresjon er det mot at kurderne insisterer på at også befolkningen i den oljerike byen Kirkuk skal være med på folkeavstemningen.

Kurderne har kontrollert byen siden 2014. Da ga en iraksk hær i full oppløsning opp å forsvare byen mot IS. Kurderne benyttet seg av anledningen og snappet byen foran nesen på IS. Siden da har kurdiske soldater utkjempet mange slag for å holde IS unna, og kurderne er ikke innstilt på å gi fra seg byen med det første.

Sjiamuslimske militser har sagt at de ikke vil tillate at Kirkuk blir en del av en kurdisk stat, men Barzani har gjort det klart at folkeavstemningen skal gå sin gang, og at kurderne vil bekjempe alle som forsøker å «endre realitetene i byen».