Tirsdag holdt USAs president Donald Trump sin første tale i FNs hovedforsamling. Der sa han at om USA eller allierte blir angrepet, kan det «komme til et punkt der USA må utslette Nord-Korea fullstendig». Han kalte Kim Jong-un for en «rakettmann» som er ute på selvmordstokt.

– Problemet med Trumps retorikk er at den skaper høyere temperatur. Nervøsiteten i regionen øker, sier Svein Melby, ekspert på amerikansk sikkerhetspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).