Han fikk toppjobb hos en av Washingtons største bråkmakere. – Kunne ikke filla om politikk.

I fem år var norske Hans Høeg (51) stabssjef for en av Washingtons mest rebelske republikanere. Nå tror han luften er i ferd med å gå ut av Trump-ballongen.

Investor og gründer Hans Høeg jobbet som stabssjef for den republikanske politikeren Thomas Massie fra 2012 til 2017.

12.01.2023 13:20 Oppdatert 12.01.2023 13:57

I 2012 fikk Hans Høeg fra Drammen en telefon som skulle snu opp ned på det meste.

I den andre enden av røret var studiekameraten Thomas Massie.

Massie, en selverklært hillbilly fra delstaten Kentucky i USA, hadde akkurat blitt valgt inn i Kongressen i Washington D.C. Og nå hadde han akutt behov for en stabssjef.

– Jeg sa til ham at jeg jo ikke kunne filla om politikk, men han mente at det nettopp var derfor det måtte bli meg. At jeg ikke ville oppføre meg som alle de andre i Washington, sier Høeg.

Noen måneder senere tok han og Massie fatt på sitt nye liv i USAs hovedstad.

Våpenforkjemper

Massie er en rebelsk republikansk politiker. Allerede på dag én gikk han til krig mot ledelsen i eget parti ved å forsøke å styrte den republikanske speakeren John Boehner.

Massie beskrives ofte som en libertarianer. Han vil slanke staten kraftig og senke skattene. Samtidig er han sterkt kritisk til amerikanske militære operasjoner i utlandet, noe som gjør at han rett som det er befinner seg på lag med den ytre venstresiden i Det demokratiske partiet.

Han er også en varm forkjemper for liberale våpenlover og er jevnlig involvert i kontroverser. I 2021 publiserte han en julehilsen på Twitter der hele familien poserte med halvautomatiske rifler foran et juletre.

«God jul! Ps. Julenissen, send mer ammunisjon», skrev Massie. Hilsenen ble møtt med sterk kritikk fra flere hold, blant annet fordi den ble lagt ut få dager etter en skoleskyting.

– Jeg skjønner jo at det er veldig vanskelig å forstå det julekortet, og selv jeg hadde vanskeligheter med å svelge det. Men rent politisk er dette noe som svelges rått i valgkretsen hans. Der var det mange som elsket det, sier Høeg.

Mektig lobby

Han har nå gitt ut boken «Vår mann i Washington» om de fem årene da han var stabssjef for Massie.

Og på podkasten Aftenpodden USA forteller han blant annet om sine sjokkartede møter med lobbymakten i Washington D.C.

– Offisielt er det ikke lobbyistene som bestemmer, men i praksis så bestemmer de mye mer enn man tror, sier Høeg.

Han beskriver blant annet en scene der en lobbyist tilbyr Massie en plass i en av de mest prestisjetunge komiteene i Representantenes hus.

– Dette var noe av det første som møtte oss i D.C. Vi oppdaget at setene i praksis var til leie eller til salgs.

Hør hele podkastintervjuet med Hans Høeg nederst i denne saken eller der du vanligvis hører på pod.

Hard pisk

Høeg opplevde også hvordan man blir behandlet når man kommer på kant med eget parti. Både han og Massie ble jevnlig utsatt for partipisken, altså ledelsens forsøk på å få partimedlemmene til å gå i flokk og stemme slik lederne vil.

Pressmidlene som ble tatt i bruk, strakte seg fra lett smisking til trusler og direkte skremmende oppførsel.

Bak i Representantenes hus, i områdene som ikke er dekket av TV-kameraer, kan det foregå litt av hvert, ifølge Høeg.

– Der kan innpiskerne stå over deg, dunke deg i brystet, banne deg opp i ansiktet og rive deg i klærne. De bruker de største medlemmene av ledelsenes stab, ofte eksmilitære, til denne oppgaven, sier Høeg.

Hans Høeg og Thomas Massie møttes under studietiden på prestisjeuniversitetet MIT og har siden vært nære venner. Her er de to sammen på Trump-folkemøte i Kentucky.

Ingen ideologi

Den tidligere stabssjefen bor i dag i California og jobber som gründer og investor, men han har fortsatt tett kontakt med Massie og miljøet i Washington D.C.

Høeg følger blant annet tett med på kampen om hvem som skal bli republikanernes presidentkandidat i 2024. Ekspresident Donald Trump lanserte sitt kandidatur i november, men Høeg håper USA kan unngå et Trump-comeback.

– Trump har ingen ideologi annet enn seg selv. Vi regnet med at han kom til å bli spist opp av lobbyens kjøttkvern ganske fort, og det ble han faktisk i langt større grad enn folk er klar over. Trump fikk ikke til så mye som mange tror, sier Høeg.

Tror på DeSantis

Han har tro på at Florida-guvernør Ron DeSantis, som samarbeidet med Massie og Høeg da han var i Kongressen, kan trekke det lengste strået.

– DeSantis har gått på Harvard og Yale og tjenestegjort i forsvaret. Han har en pen kone og tre søte barn. Han er den perfekte kandidat for amerikansk politikk, mener Høeg.

De som er skeptiske til DeSantis’ sjanser, frykter at Trump vil valse fullstendig over ham dersom de ender opp på en debattscene sammen. Høeg er ikke like redd for det.

– Jeg tror DeSantis kan klare seg i en debatt mot Trump. Han mangler kanskje litt karisma, men han er veldig smart. Og så ser det ut til at litt av Trump-energien har forsvunnet.

Hør hele intervjuet med Hans Høeg i denne episoden av den ukentlige podkasten Aftenpodden USA.