To eksplosjoner i Lviv. Mandagens angrep drepte 19 og skadet 105.

Mandagens rakett- og droneangrep var det mest omfattende luftangrepet på Ukraina siden krigens første dager. Ukraina sier de vil styrke luftforsvaret.

En lekeplass ble truffet i sentrum av Kyiv.

11. okt. 2022 08:21 Sist oppdatert nå nettopp

Byen Lviv lengst vest i Ukraina ble tirsdag truffet av to russiske missiler. Det rapporteres om høye smell og røyk som stiger opp. Et elektrisitetsanlegg i byen skal ha blitt truffet og strømmen har gått i deler av byen. Det melder flere ukrainske medier på Twitter.

Ordførere i Lviv bekrefter at byens kritisk viktige infrastruktur er blitt truffet av et missil og at det er problemer med elektrisiteten, melder Reuters.

Tirsdag morgen gikk flyalarmen i Kyiv og andre steder i Ukraina, dagen etter at landet ble utsatt for massiv russisk bombing.

Tirsdag morgen avfyrte Russland 12 S-300 missiler mot Zaporizjzja. En person ble drept, opplyser guvernøren i Zaporizjzja fylke, Oleksandr Starukh, til Kyiv Independent.

Nødetatene sendte ut et varsel om flere missilangrep over hele Ukraina.

«Advarsel. I løpet av dagen er det høy sannsynlighet for missilangrep mot Ukrainas territorium. Vennligst hold deg i bomberom for din egen sikkerhet. Ikke ignorer varsler om flyangrep», het det på myndighetenes Telegram-kanal.

Nødtjenestene opplyste også at 19 mennesker ble drept og 105 skadet som følge av mandagens missilangrep.

Minst 11 byer, inkludert hovedstaden Kyiv, ble truffet av da Russland mandag gikk til et massivt luftangrep på Ukraina.

President Vladimir Putin sa at angrepet var en reaksjon på lørdagens sprengning av deler av broen som forbinder Russland med Krym-halvøya.

Flere enn 80 missiler og 24 kamikazedroner eksploderte i byer over hele Ukraina, melder The New York Times.

Mange steder forsvant strøm og vann for en periode. Målene var sivil infrastruktur, men også tilsynelatende mer tilfeldige sivile mål, slik som gater og lekeplasser.

Flyalarmen gikk i over 5 timer i hovedstaden Kyiv. Natt til tirsdag har det vært nye angrep mot byen Zaporizjzja.

Også i havnebyen Odesa og i Ukrainas nest største by, Kharkiv, har det kommet ubekreftede meldinger om rakettangrep tirsdag morgen, melder NTB. Det er også meldinger om angrep med såkalte kamikazedroner.

Les også Lekeplasser. Boligblokker. Fortau. Dette er Putins nådeløse svar.

Lovet mer våpen til Ukraina

Angrepene gjorde lite for å endre situasjonen på slagmarken. Ukrainerne har vært på offensiven både i sør, ved Kherson og i nordøst.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj snakket mandag i telefonen med USAs president Joe Biden. Den ukrainske presidenten skrev etterpå på Telegram at luftforsvar var «førsteprioritet i vårt forsvarssamarbeid». Ukraina sier de nå vil styrke forsvaret av landet.

Biden sa til Zelenskyj at USA ville gi dem mer avanserte luftvernvåpen.

Flere biler tok fyr i Kyiv.

Angrepene ble fordømt

De siste russiske angrepene på Ukraina kan utgjøre brudd på folkeretten, ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Angrepene kan ha vært i strid med prinsippene for krigføring i den internasjonale humanitærretten, ifølge en talsperson for høykommissæren.

Hun påpeker også at angrep som bevisst rettes mot sivile, er krigsforbrytelser.

Russlands angrep på sivile mål ble mandag fordømt av mange vestlige ledere, inkludert EU, Nato og USA.

India og Kina har unngått å kritisere Russland. Etter mandagens bombing ba de to landene om «deeskalering».

FNs generalforsamling avviste en anmodning fra Russland om hemmelig avstemning når generalforsamlingen senere i uken skal stemme over en fordømming av Russlands annektering av fire nye delvis okkuperte regioner Ukraina. Det melder Reuters.

Russland har i FNs sikkerhetsråd lagt ned veto mot en resolusjon som fordømmer den ulovlige annekteringen av de fire ukrainske fylkene. Kina, India, Gabon og Brasil avsto fra å stemme.