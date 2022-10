Demonstrasjonene raser over hele landet. Noen steder dør det flere enn andre.

ISTANBUL/OSLO: Etniske minoriteter har lenge vært forfulgt i Iran. Men de siste ukene har noe endret seg.

Nedstengingen av internettet i Iran gjør at få bilder og videoer fra demonstrasjonene lekker ut i sosiale medier. Dette bildet er fra en video som Reuters har verifisert. Den viser brann i gatene i den kurdiske byen Javanrud i helgen.

I helgen fortsatte de voldsomme demonstrasjonene i Iran. Protestene er nå inne i sin fjerde uke. Det er stor usikkerhet rundt hvor mange som er blitt drept. Menneskerettighetsgrupper anslår at det er snakk om over 150 personer. Samtidig er de klare på at det reelle tallet trolig er langt høyere.

Protestene foregår over hele landet. Men ser man på dødstallene, ser det ut til at regimet slår spesielt hardt ned på enkelte regioner.

Hva skyldes det?

En blodig fredag

Særlig én dag stikker seg ut: fredag 30. september.

Den dagen ble minst 66 mennesker drept i byen Zahedan, sørøst i Iran. Amnesty har dokumentert arrow-outward-link at sikkerhetsstyrker brukte tåregass og skjøt med skarpt da det brøt ut demonstrasjoner etter fredagsbønnen. Flere barn var blant de drepte.

Siden er minst 16 personer blitt drept i ytterligere hendelser i Zahedan, mener Amnesty.

Byen ligger i regionen Sistan og Balutsjistan, som er den fattigste i Iran. Mange av innbyggerne her tilhører den balutsjiske minoriteten. De er i hovedsak sunnimuslimer, i motsetning til rundt 90 prosent av Irans befolkning, som er sjiamuslimer.

Den balutsjiske minoriteten har lenge vært utsatt for undertrykkelse og forfølgelse. De siste årene har blant annet FN arrow-outward-link vært bekymret for at stadig flere balutsjiske fanger blir henrettet.

Anklages for separatisme

– Regimet ser på minoritetsregionene som spesielt sensitive og kritiske områder, sier den balutsjiske aktivisten Khayrullah.

Han forklarer at etniske og religiøse minoriteter ofte møtes med sterk respons fra sikkerhetsstyrkene. Enhver sak tolkes som separatisme, sier han – altså som forsøk på å løsrive seg fra resten av landet. Slik rettferdiggjør regimet voldsbruken, mener Khayrullah.

Det samme mener Shila, en 30 år gammel student fra Sanandaj i den kurdiske delen av Iran, som også er sunnimuslimsk. Aftenposten har endret navnene til Shila og Khayrullah av hensyn til sikkerheten deres.

– Regimet prøver å skape frykt i byer med minoriteter, sier Shila.

Hun tror regimet tar lettere på drap på kurdere og andre minoriteter.

– I mange år har regimet prøvd å skape et fiendtlig bilde av kurdere og balutsjere. De fremstiller oss som separatister, smuglere og terrorister.

Mahsa Aminis død har utløst noen av de heftigste demonstrasjonene mot regimet i Iran på et tiår. Amini var kurder og kom fra byen Saqqez.

Kritisk i Kurdistan

Demonstrasjonene i Iran ble utløst da den unge kurdiske kvinnen Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt den 16. september. Amini var fra byen Saqqez.

Der skal en demonstrant være død etter å ha blitt torturert av iranske sikkerhetsstyrker, ifølge menneskerettighetsgruppen Hengaw arrow-outward-link . De rapporterer om fire drepte og minst 130 skadede arrow-outward-link i kurdiske byer i helgen.

I Shilas hjemby, Sanandaj, ble en mann skutt og drept lørdag mens han satt i bilen sin. Årsaken skal være at han tutet til støtte for demonstrantene.

Shila forteller at gatene i Sanandaj er fulle av soldater fra Revolusjonsgarden og frivillige fra den beryktede Basij-styrken. I en video hun har delt med Aftenposten høres skudd idet sikkerhetsstyrkene skyter mot demonstranter.

Shila sier militæret kontrollerer apotekene på jakt etter folk som vil kjøpe medisiner etter å ha blitt skadet under demonstrasjonene.

– Jeg har aldri sett så mange militære i byen. Vi tør ikke å gå ut. Internettet er skrudd av i store deler av byen. Vi hører skudd hjemmefra, det er som en krigssone, forteller hun på telefon til Aftenposten.

Iran står samlet

Amerikanske Institute for the Study of War (ISW) har begynt å kartlegge hvor i Iran demonstrasjonene foregår.

Den 9. oktober anslår de med middels til høy sikkerhet at det var demonstrasjoner i minst 13 byer over hele landet.

I tillegg kom det meldinger om vold og uro i minst fem andre byer, skriver instituttet.

Det understreker noe Shila har merket seg: Denne gangen samler demonstrasjonene iranere på tvers av regioner og etnisitet.

– Vi ser først og fremst et forent Iran nå. Alle iranere støtter hverandre.