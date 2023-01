Høyrenasjonalistisk minister besøkte Jerusalems hellige høyde

ISTANBUL (Aftenposten): Israels kontroversielle sikkerhetsminister besøkte et av Jerusalems mest omstridte områder.

Israels nye sikkerhetsminister, Itamar Ben-Gvir, har tidligere hyllet den israelske massedrapsmannen Baruch Goldstein. I 1994 drepte Goldstein 29 muslimer i bønn i Ibrahimi-moskeen i Hebron.

3. jan. 2023 08:24 Sist oppdatert 9 minutter siden

Tirsdag morgen kom bildene av Itamar Ben-Gvir på Haram al-Sharif, eller Tempelhøyden, som jødene kaller området. Han besøkte stedet med et stort sikkerhetsoppbud.

Palestinere reagerer kraftig på besøket. De anser det som en åpenbar provokasjon.

Området ligger i gamlebyen i det israelskokkuperte Øst-Jerusalem. Høyden regnes som det tredje helligste stedet i islam og det helligste stedet i jødedommen.

– Farlig opptrapping

Det palestinske utenriksdepartementet fordømmer besøket. De kaller det en «storming» av al-Aqsa-moskeen. Det er en av de muslimske helligdommene som ligger på høyden.

– Vi anser det som en provokasjon uten sidestykke og en farlig opptrapping av konflikten, heter det i en uttalelse.

Ben-Gvir hadde på forhånd blitt advart av Israels opposisjonsleder og tidligere statsminister Yair Lapid om at et besøk hit kunne utløse vold.

Den militante palestinske gruppen Hamas sa mandag at Ben-Gvir ville gå over streken dersom han besøker stedet.

Ingen bønn

– Vår regjering vil ikke bøye oss for Hamas' trusler, sier Ben-Gvir i en uttalelse tirsdag.

Området har vært åsted for en lang rekke sammenstøt mellom palestinske demonstranter og israelske sikkerhetsstyrker. Bare muslimsk bønn er tillatt på åsen. Det er ingenting som tyder på at Ben-Gvir ba under tirsdagens besøk.

– Tempelhøyden er det viktigste stedet for Israels folk, og vi bevarer bevegelsesfriheten til muslimske og kristne, men jøder vil også gå opp på høyden, sa Ben-Gvir i uttalelsen.

Han sier at de som kommer med trusler, må bli håndtert med jernhånd.

Jerusalems gamleby med Haram al-Sharif, blant jøder kjent som Tempelhøyden, ligger i det okkuperte Øst-Jerusalem.

Kalles ekstremist

Ben-Gvir leder det ultranasjonalistiske religiøse partiet Jødisk makt. I forrige uke ble han tatt i ed som Israels nye sikkerhetsminister.

Han fikk dermed en viktig rolle i den nye regjeringskoalisjonen ledet av Benjamin Netanyahu. Den omtales som den mest høyrenasjonalistiske i landets historie.

Ben-Gvir har lenge vært en svært kontroversiell figur. Han omtales av mange som en ekstremist. Han står bak en rekke provoserende uttalelser og handlinger rettet mot palestinere.

Politikeren har besøkt høyden en rekke ganger tidligere, men dette er første gang siden han ble statsråd.

Han har lenge tatt til orde for at jøder må få større tilgang til Haram al-Sharif. De fleste rabbinere forbyr jøder å be på stedet, men det har vært en voksende jødisk bevegelse de siste årene som støtter bønn her.

Hamas: Krig mot arabisk identitet

Hamas reagerer kraftig på besøket. Gruppens talsmann Hazel Qassem beskriver det som «krig mot vår arabiske identitet».

– Vårt palestinske folk vil fortsette å forsvare de hellige stedene og al-Aqsa-moskeen, sier Qassem.

Jerusalem og den okkuperte gamlebyen ligger i kjernen av den israelsk-palestinske konflikten. Bråk i dette området har utløst en rekke voldsspiraler opp gjennom årene.

Daværende opposisjonsleder Ariel Sharons besøkte området i 2000. Det regnes blant de utløsende faktorene for den andre palestinske intifadaen.