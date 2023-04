Hun slo igjennom med sangen «Främling» for 40 år siden. Nå skaper Carola strid etter uttalelser om innvandring.

Carola Häggkvist sier hun blir fortvilet over utviklingen i Sverige. Nå blir hun beskyldt for å være fremmedfiendtlig.

Carola Häggkvist er kjent for sitt engasjement for flyktninger. Nå er hun bekymret for utviklingen i Sverige.

10.04.2023 20:32 Oppdatert 10.04.2023 21:19

Hun er en av Sveriges mest kjente artister. Som 56-åring kan hun se tilbake på en 40 år lang karriere.

Gjennombruddet fikk hun 16 år gammel med sangen «Främling» i den internasjonale Eurovisjonsfinalen i 1983. Hun kom på tredjeplass. Men sangen ble en kjempehit. Etter det har Carola Häggkvist vært kjendis.

I et lengre intervju med Svenska Dagbladet ser hun tilbake på karrieren.

Carola har skapt mange overskrifter. Det handler ikke bare om musikk. Hennes kristentro, tilhørighet i ulike frikirkemenigheter og det forlengst avsluttede ekteskapet med kjendispredikanten Runar Søgaard, som nylig slapp ut fra fengsel, er også tema.

Men det er ikke det som har vakt oppsikt denne gangen.

Engasjement for flyktninger

Under flyktningkrisen for åtte år siden sto Carola på Medborgarplatsen i Stockholm og ønsket nyankomne velkommen. Hun er kjent for sitt engasjement for flyktninger, både de som tar seg over havet til Hellas og de som flykter fra Ukraina. Hun har åpnet sitt hjem. Hun skal snart delta i SVTs årlige Eid-konsert, ifølge SVD.

Nå mener hun det er på tide å «våkne», skriver avisen.

– Jeg synes ikke man kan si «kom og lev som dere vil i vårt land». Det er ikke feigt å verne om svenske tradisjoner og synge «Den blomstertid» «Den blomstertid»«Den blomstertid nu kommer» er en av Sveriges mest kjente og kjære salmer. Den oppfattes av mange som en ikke-religiøs sommersang. på skoleavslutninger. Iblant blir jeg helt fortvilet over utviklingen. Vi ser jo resultatet, sier Carola i intervjuet.

I form av hva? spør Svenska Dagbladet.

– I form av skytinger. I form av politi som bare roper hjelp. Vi slipper inn og skal være snille mot mennesker som har en helt annen ideologi, der det til og med står i deres skrifter at det er ok å lyve for vantro, sier hun.

Carola Häggkvist har vært engasjert i å hjelpe flyktninger i flere år.

Rekordmye skyting

Sverige skiller seg ut i Europa med et svært høyt antall skyteepisoder. Skytingen skjer oftest mellom personer i kriminelle gjenger. De siste månedene har det i snitt vært mer enn en skyteepisode om dagen, ifølge tall fra politiet. Syv er drept. Den siste tiden har man også flere eksempler på at familiemedlemmer av gjengkriminelle er blitt ofre.

Kampen mot gjengkriminalitet har havnet øverst på den politiske dagsorden. Spørsmålet om hva som er årsaken til at Sverige har så store gjengproblemer, har i årevis skapt en polarisert debatt om fattigdom, utenforskap, innvandring og integrering.

Både ofre og gjerningspersoner i gjengkonfliktene har ofte minoritetsbakgrunn. Mange kommer fra utsatte områder med mye fattigdom og sosiale problemer.

– Er åpen for fremmede

At Carola Häggkvist knytter skytingen til innvandring, har skapt stor debatt på sosiale medier i påskehelgen. Meningene er delte. Hun får både støtte og kjeft.

I intervjuet blir hun konfrontert med at noen vil se på det hun sier som fremmedfiendtlig.

– Nei, jeg. Jeg har virkelig ikke et slikt syn. Men det er grunner til at det finnes nasjoner og landegrenser, vi har ulike kulturer med ulike måter å se ting på.

– Er det noen som er åpen for fremmede, er det jeg. Hele Bibelen handler om det. Men man må være klok, sier hun.

I 1983 slo hun igjennom. Nå kan Carola se tilbake på en 40 år lang karriere.

– Høres ut som Jimmie Åkesson

En av dem som er mest kritisk til Carolas uttalelser, er spaltisten og forfatteren Alex Schulman. Hans kommentar i Dagens Nyheter har tittelen «Nå høres Carola ut som Jimmie Åkesson».

Jimmie Åkesson er leder for det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna, som er landets nest største parti. Partiet har fra starten vært kontroversielt på grunn av sin historiske røtter i nynazistiske miljøer, men samarbeider nå med den borgerlige regjeringen.

«Hun har delt ut cd-plater til hjemløse og parfyme til jordskjelvofre. Carola har iblant vært naiv, men har alltid hatt hjertet på rett sted. Nå er hun med på å normalisere fremmedfiendtligheten», skriver Schulman.

Han skriver at han hverken tror Carola er rasist eller islamfob, men kaller henne naiv, og mener uttalelsen sier noe om samfunnsklimaet.

– Tanker som tidligere bare ble dyrket i obskure nettforum blir helt og holdent normalisert.

Riksdagspolitiker Robert Hannah fra partiet Liberalerna vil derimot gå på konsert med Carola for å støtte «det frie ordet».