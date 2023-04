Åpner ny skole for barn med høy IQ. Nå starter jakten på de smarteste barna.

Den danske grunnskolen slår sprekker, mener ekspert. Nå åpnes den femte skolen for de mest begavede barna i landet.

Hvordan skal vi møte barn med høy IQ? I Danmark finnes det fem private skoler for særlig begavede barn. I Norge finnes det talentsentre for barn som savner utfordringer i grunnskolen.

10.04.2023 11:53

Skolen er ikke for alle, sies det. For noen er imidlertid skoleoppgavene for enkle. De mest begavede barna savner utfordringer.

Dette vil de gjøre noe med i Danmark.