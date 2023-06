Hunter Biden kan bli viktig del av valgkampen mot faren. «Det var fordervelse non stop», sier han om eget liv.

Joe Bidens sønn Hunter blir dømt for skattefusk. Det betyr på ingen måte at granskninger av ham legges vekk, eller at angrep mot ham vil slutte.

Hunter Biden har inngått en avtale der han sier seg skyldig i brudd på skatteloven. Vis mer

I sin selvbiografi skriver Hunter Biden: «Jeg er alkoholiker og narkoman.» I boken «Alt det vakre» la han ut om dop, strippere, våpen og fornedrelser.

I 2020 ble han et krigsrop for dem som ville ha fire nye år med Donald Trump: «Hvor er Hunter?» lød det. Neste runde kan bli enda råere.