Putins svakheter ble avslørt. Nå jobber han på spreng for å få kontroll.

MOSKVA-REGIONEN (Aftenposten): I to tiår har Putin jobbet for at russerne skal holde seg utenfor politikken. Det straffet seg da Russland var på randen av borgerkrig.

Andrej (40), Maria (42), Julia (39) og Nastja (38) nyter livet ved Moskva-elven vest for den russiske hovedstaden. De tenker på alt annet enn krigen mot Ukraina.

03.07.2023 21:04

For en drøy uke siden ble Russland satt på hodet da leiesoldatene i Wagner gjorde det som så ut som et kuppforsøk. President Vladimir Putin hadde mistet kontrollen. Regimet hans var ikke så sterkt som man trodde, mener eksperter.

Utenfor Moskva nyter russerne sommeren. Her det knapt noen som tenker på krig eller kupp. Det er akkurat slik Putin har jobbet for at det skal være. Og det kan bli hans største problem.