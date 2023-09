Bildene av bombeflyene til Putin forbløffer

KYIV, UKRAINA (Aftenposten): Russiske strategiske bombefly angrep i natt Ukraina igjen med missiler. Men satellittbilder viser at russerne nå må improvisere. Med bildekk.

Dette er et av flere satellittbilder, som viser hvordan de russiske strategiske bombeflyene av typen TU-95 blir dekket med bildekk - trolig for å beskytte dem mot droner. Vis mer

Publisert: 06.09.2023 06:47 Oppdatert: 06.09.2023 10:20

Ved daggry onsdag morgen våknet innbyggere i Kyiv nok en gang til eksplosjoner i soloppgangen. Det var lyden av luftforsvaret som skjøt ned innkommende russiske missiler.

Angrepet mot hovedstaden kommer nøyaktig en uke siden sist. Da gjennomførte Russland det største angrepet siden i våres.

Både i forrige uke og onsdag morgen skjøt det ukrainske luftforsvaret ned alle de russiske missilene. Spørsmålet er nå om Russland på ny jobber med å intensivere angrepene mot hovedstaden.

Syv av kryssermissilene som angrep Kyiv i dag, ble avfyrt av russiske strategiske bombefly fra flyplassen Engels.

Flere ferske satellittbilder av disse bombeflyene, tyder på at russerne har prøver noe nytt og ganske overraskende.

Hva gjør bildekk på atombombefly?

I helgen ble de første, merkelige bildene delt av en ukrainsk offiser og analytiker på X.

Tirsdag bekreftet CNN opplysningene med nye bilder hentet fra Maxar.

De viser hvordan de avanserte strategiske bombeflyene TU-95, som spiller en avgjørende rolle i Putins missilstyrker, er dekket med bildekk.

Over vingene på bombeflyene, og på selve flykroppen, hadde russerne plassert hundrevis av dekk.

Et russiske strategisk bombeflyav typen TU-95 dekket med bildekk. Vis mer

De fleste analytikere tror at dette er et improvisorisk forsøk på å beskytte bombeflyene mot ukrainske droner.

– Det kan redusere varmesignaturen for utsatte deler på flyene, sier en amerikansk droneprodusent til CNN. Men effekten er begrenset, hevder han. Årsaken er at flyene fortsatt vil bli avslørt av infrarøde kameraer.

Satellittbildene av et russisk strategisk bombefly, som viser hvordan det moderne flyet som også kan frakte atomvåpen, er dekket med gamle bildekk. Bildet ble først delt av en ukrainsk offiser på Twitter. Siden har også CNN fått bekreftet dette ved hjelp av bilder fra Maxar. Vis mer

– Dette viser konsekvensen av at Russland bruker penger på å bygge palasser for forsvarsministeren, i stedet for hangarer til bombeflyene, skriver den ukrainske offiseren Tatargami ironisk.

Ukraina har trappet opp droneangrepene mot Russland de siste ukene. Fire russiske transportfly ble skadet eller ødelagt under en angrep på flyplassen i Pskov i forrige uke.

Men selv om bildene vekker latter, viser nattens nye, store missilangrep at de strategiske bombeflyene fortsatt er en stor trussel mot ukrainerne.

Ukrainske brannmenn slukker en av flere branner ved Kyiv. Brannene oppstår når fragmenter av nedskutte missiler faller ned. Vis mer

– Nok et angrep mot en fredelig by

– Nok et angrep mot en fredelig by for å drepe sivile og ødelegge infrastruktur.

Det melder sjefen for Kyivs militæradministrasjon Serhii Popko i morges på Telegram.

I tillegg til de syv kryssermissilene fra bombeflyene, forsøkte russerne å bombe byen med et Iskander-missil.

I tillegg ble Kyiv angrepet av en sverm med 25 iranske Shahed-droner.

Alle missilene skal ha bli skutt ned. Men av de 25 dronene, var det 10 som nådde sine mål. Det melder det ukrainske luftforsvaret. Det er usikkert hvor store skader angrepet forårsaket.

Et russiske strategisk bombefly av typen TU-95. Det er fra slike bombefly at russerne avfyrer de fleste større missilene mot Ukraina fra russisk luftrom. Bildet er det russiske forsvarsdepartementet i oktober 2022. Vis mer

Tidligere i sommer advarte ukrainske myndigheter mot at Putin vil forsøke å ødelegge sivil infrastruktur på ny gjennom høsten og vinteren, slik som i fjor. Det klarte han ikke.

Men missilene som traff kraftstasjoner i Kyiv og andre deler av landet gjorde likevel stor skade. Over 60 prosent av byens infrastruktur ble ødelagt.

Tidligere denne uken sa hovedstadens borgermester Vitalij Klitsjko at Kyiv forbereder seg på en «ny, tøff varmesesong nå som sommeren nærmer seg slutten».

Samtidig kan det være en annen grunn til at Russland gjennomføre angrepet onsdag morgen.

Venter amerikansk toppbesøk

Dagen før meldte ukrainske medier at Kyiv skal få storfint besøk. Onsdag morgen ble det klart at USAs utenriksminister Antony Blinken hadde ankommet byen.

Blinken-besøket kommer etter en turbulent uke i ukrainsk politikk. Søndag kveld kunngjorde president Volodymyr Zelenskyj at forsvarsminister Oleksij Reznikov går av. Nyheten kom etter at en rekke korrupsjonsskandaler har rystet landet.