Nord Stream 1 og 2 er navnet på to gassrørledninger som går mellom Russland og Tyskland via Østersjøen.

Nord Stream 1 består av to rørledninger som åpnet i 2011 og 2012. Den er over 120 mil lang og går fra Vyborg nordvest i Russland til Greifswald nordøst i Tyskland, der den kobles på en tysk oljerørledning.

Rørledningen var da den ble bygd verdens lengste undersjøiske rørledning.

Nord Stream 2 er to oljerørledninger som går parallelt med Nord Stream 1. Den ble bygd mellom 2018 og 2021 for å doble kapasiteten på russisk gasseksport til Europa. I alt 110 milliarder kubikkmeter gass kan strømme gjennom de to rørledningene.

Utbyggingene har møtt sterk motstand i land i Øst-Europa og i USA, som har fryktet at rørledningene kom til å øke Russlands innflytelse i Europa. Det har også vært frykt for at de ville utkonkurrere andre rørledninger som fraktet russiske gass til Europa, blant annet en rørledning som går via Ukraina.

USA vedtok i desember 2019 sanksjoner mot alle selskaper som er involvert i prosjektet, deriblant flere europeiske selskaper. USAs motstand antas også å ha vært knyttet til kommersielle interesser ettersom USA eksporterer flytende gass på skip til Polen og Litauen.

Tyskland innstilte godkjenningen av Nord Stream 2 den 22. februar i år som følge av Russlands anerkjennelse av de selverklærte folkerepublikkene Donetsk og Luhansk. To dager senere invaderte Russland Ukraina. Dette førte til at Nord Stream 2 gikk konkurs.

* 27. september ble det meldt om et uvanlig trykkfall både i Nord Stream 1 og 2. Det ble deretter fastslått lekkasjer i begge oljerørledningene utenfor den danske øya Bornholm