Støre: Norge vil gi F-16 til Ukraina

KYIV, UKRAINA (Aftenposten): Nederland og Danmark var først ut med å love F-16 til Ukraina. Nå følger Norge etter.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møttes i Kyiv torsdag ettermiddag. Vis mer

Publisert: 24.08.2023 16:15 Oppdatert: 24.08.2023 16:29

Statsminister Jonas Gahr Støre er i Kyiv. Besøket kommer få dager etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj selv tok en tur utenlands. I helgen besøkte han Nederland. Da ble det kjent at landet vil gi 42 jagerfly av typen F-16 til Ukraina. Også Danmark lovte å sende 19 fly. Det er de første landene som har lovet å gi F-16 til Ukraina.

De første seks flyene kan komme innen utgangen av året. Når de kan tas i bruk, er uklart. Og de vil neppe komme i tide til å hjelpe Ukraina i den pågående og avgjørende motoffensiven, som har gått tregere enn planlagt.

Nyheten ble lagt frem på en pressekonferanse med Zelenskyj og Støre.

– Jeg takker statsministeren for denne beslutningen. Det er en historisk beslutning, sa Zelenskyj.

Videre sa Zelenskyj blant annet:

– Takket være norsk støtte har vi bokstavelig talt reddet tusenvis av liv.

Norske F-16 flyr over Siauliai i Litauen 20. mai 2015. Etter 42 år ble den norske flåten av F-16-fly i fjor pensjonert. De ble da erstattet av jagerflyet F-35. Vis mer

Fakta Hva er F-16? Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon er et amerikansk enseters multirolle-jagerfly. F-16-flyene er 15 meter lange, har et vingespenn på ti meter og veier 12 tonn. Det er utstyrt med en 20 mm maskinkanon og kan utstyres med både raketter, missiler og ulike bomber. Flyet har en topphastighet på 2400 kilometer i timen i større høyder. F-16 er et av de mest solgte kampflyene i nyere tid, og det var blant annet i bruk av Luftforsvaret i Norge frem til de ble erstattet av F-35. Luftforsvaret fikk levert F-16 fra 1980 og brukte flytypen frem til 2022. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Flyene har stått på president Volodymyr Zelenskyjs ønskeliste svært lenge. Til tross for fremrykk på slagmarken har russiske styrker utmanøvrert Ukraina i luften langs fronten.

Kvitter seg med pensjonerte fly

I juli sluttet Norge seg til en gruppe land som skal trene ukrainske soldater til å bruke F-16-fly. Norge har 57 av dem på lager. De er alle pensjonert, og det jobbes med å selge dem.

I juni skrev Norge under på en avtale om å selge 32 av F-16-flyene til Romania.

Norge har også inngått en avtale med det amerikanske selskapet Draken for et mulig salg av minst seks fly.

I og med at Norge allerede har sagt ja til å trene ukrainske piloter til å bruke F-16, har det knyttet seg spenning til om norske myndigheter også vil bistå med selve jagerflyene.

Nå offentliggjør Støre altså at Norge sikter seg inn på å gi F-16 til Ukraina.

– Vi tar sikte på en donasjon av norske F-16 jagerfly til Ukraina, og vi vil komme tilbake til detaljene rundt antall og tidsplan for leveranse, sier Støre.

Hvor mange F-16 vil gi og når de kan komme til Ukraina, vet han altså ikke.

Men vil F-16 snu krigen i Ukraina?

Det har ikke John Kirby, talsperson for Det hvite hus, tro på.

– Vi anser ikke at F-16 vil være nok for å skape et vendepunkt i krigen, sa han nylig til Fox News.