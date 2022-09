Situasjonen er «under kontroll» i Ukraina, kan man lese i russiske medier. Ikke alle er enige.

Ukrainernes lynoffensiv hylles som «genial». Bildet som tegnes i russiske medier, er et ganske annet.

Ukrainske soldater smilte mens de ble fotografert ved den nylig gjenerobrede bosetningen Vasylenkove i Kharkiv fylke lørdag.

«En genial strategisk manøver.»

Slik beskrives den overraskende ukrainske motoffensiven i Kharkiv-regionen i flere internasjonale medier, blant annet den israelske avisen Haaretz. Siden onsdag har ukrainerne gjenerobret rundt 3000 kvadratkilometer territorium. I flere måneder har områdene vært under russisk kontroll.

Det skjedde etter militær finte fra ukrainerne. De varslet en offensiv lenger sør som distraksjon, men slo til i nordøst.

«Dette vil læres bort på militærakademier i mange år», mener Haaretz.

I russiske medier er bildet et annet. Men også der, finner man murring.

Flere «gode nyheter»

Én etter én har ukrainerne tatt strategisk viktige byer og landsbyer i Kherson-området. Det dreier seg blant annet om Izium, Kupjansk og Balaklija.

I Izium har russerne hatt sin hovedbase ved fronten mot nordøst. Kupjansk er et viktig knutepunkt jernbanen østover. Byen har også vært en sentral forsyningslinje for russerne.

Ødeleggelsene er store. Det kommer meldinger om kaotiske tilstander. Flere tusen skal forsøke å rømme østover.

– Situasjonen ved fronten er spent, men den er under kontroll, sa lederen for den russiskstøttede utbryterrepublikken i Donetsk, helt øst i Ukraina, Denis Pusjilin. Det meldte det russiske statlige nyhetsbyrået Tass søndag.

Lederen for den russiske republikken Tsjetsjenia, Ramzan Kadyrov, er én av Putins viktigste støttespillere. Han hevder å ha mottatt flere «gode nyheter» fra Donbas.

– Alt snakket om tilbaketrekning og slikt er totalt oppspinn. Våre soldater, sammen med allierte styrker, har i flere dager gjennomført en offensiv operasjon, skrev Kadyrov på Telegram lørdag kveld.

Kadyrov har likevel innrømmet at flere feil er begått, ifølge nyhetsbyrået AP.

Russiske tanks ligger forlatt i Kharkiv-regionen. Bildet er delt av Ukrainas militære søndag.

Tass har imidlertid bekreftet at styrker i Balaklija og Izium er «omgruppert» og sendt østover.

– De skal styrke innsatsen nær Donetsk, sa Igor Konasjenkov, talsperson for Russlands utenriksdepartement.

Kampsportsenter og pariserhjul

Det russiske forsvarsdepartementet hevder at ukrainerne har lidd store tap. Flere hundre ukrainske soldater er drept og store mengder militærutstyr er ødelagt, skriver de på Telegram søndag.

Det er ikke bekreftet fra uavhengige kilder.

Vladimir Putin har derimot vært helt tyst om ukens hendelser.

I helgen har han åpnet et kampsportsenter og Europas høyeste pariserhjul i Moskva, ifølge presidentkontoret.

Lørdag var han også med på en markering for å feire Moskvas 875-årsdag. I talen sa Putin at spesialister fra Moskva var godt i gang med gjenoppbygging i Øst-Ukraina.

– De risikerer livene sine for å reparere ødelagte bolighus, veier og skoler. De gjør alt de kan for å forberede Donetsk og Luhansk for vintermånedene, sa Putin.

Kampsportsenteret i Moskva som Putin lørdag var med på å åpne, er «unikt», sa presidenten. – Tro meg, jeg vet hva jeg snakker om – i hvert fall når det kommer til Sambo, sa presidenten, som er kjent for å være en entusiastisk utøver av kampsportgrenen.

Mener sannheten ikke kan skjules

Ikke alle i Russland er like forsiktige med å uttale seg.

Militærbloggeren og veteranen Igor Girkin har vært en kritisk røst i forbindelse med Ukraina-invasjonen. Men ikke fordi han er imot krigen. Tvert imot mener han russerne burde gå hardere til verks.

Lørdag ettermiddag lot han sine 500.000 følgere på Telegram vite hva han mener om det som skjer. Han sparte ikke på sarkasmen:

– Som følge av den geniale operasjonen, som åpenbart er i henhold til planen og til og med før planlagt tid, for å overføre byene Izium, Balaklija og Kupjansk til våre respektive ukrainske partnere, har området under sivilmilitær administrasjon i Kharkiv blitt betydelig mindre.

Igor Girkin har lang erfaring fra det russiske militæret og spilte en viktig rolle i det russiskstøttede opprøret i Øst-Ukraina i 2014. Her var han i et bryllup i Donetsk i 2014.

Andre understreker at det nå haster å handle:

– For å i hvert fall begrense ukrainernes seiersglede, må det umiddelbart påføres store skader på energiinfrastrukturen, skriver militærbloggeren Starsje Eddy på Telegram. Kontoen har like mange følgere som Girkin.

Heller ikke fraværet av reaksjoner fra Russlands politiske ledelse har gått ubemerket hen:

– Dette er ikke første gang det er dødsens stille fra Forsvarsdepartementet om det som skjer, og hva som ligger bak avgjørelsene som tas, skriver kontoen Vojennij Osvedomitel, som kan oversettes til «Militærinformant», på Telegram.

Ukrainske soldater river ned en plakat med det russiske flagget i Balaklija. Bildet er fra en video delt med nyhetsbyrået Reuters lørdag.

Kontoen kritiserer stillheten fra «øverste hold». Den påpeker at folk til slutt uansett vil finne ut av hva som foregår:

– Å snakke om tilintetgjorte «nasjonalister» og depotene deres, uten å si et ord om det som virkelig utspiller seg i Kharkiv-området, er et svik mot de som har kjempet, og de som fortsetter å kjempe.